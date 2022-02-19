Rus-Ukrayna krizinin perde arkasında ne var? Kriz ne kadar sürer?

Rusya-Ukrayna krizinde çözüm için diplomasi trafiği sürüyor. Peki nasıl oldu da, tansiyon tarihinin en yüksek seviyesine çıktı? Taraflar gerçekte ne istiyor? Rusya eski milletvekili ve Rusya-İslam Dünyası Stratejik Araştırma Merkezi Direktörü Şamil Sultanov, Moskova'da A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in sorularını yanıtladı

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