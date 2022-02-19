Rus yanlısı Ukraynalı vekile canlı yayında tokat! Kavgayı eski lider Poroşenko ayırdı

Ukraynalı gazeteciye yumrukla karşılık veren Sufriç ardından da Butisov'u yere düşürerek üzerine çıktı. Programa katılan eski Ukrayna Başkanı Poroşenko ve eski İçişleri Bakanı Yatsenyuk kavgayı ayırmak için büyük çaba harcadı.