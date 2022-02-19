Rus yanlısı Ukraynalı vekile canlı yayında tokat! Kavgayı eski lider Poroşenko ayırdı
DÜNYA A Haber
Ukrayna'da canlı yayınlanan bir televizyon programında tekme tokat kavga çıktı. Rus yanlısı Parlamento Üyesi Sufriç'in açıklamalarına sinirlenen bir gazeteci Ukraynalı milletvekiline sert bir tokat attı. Olayın ardından birbirine giren ikiliyi, programa katılan eski Ukrayna Başbaşkanı Poroşenko ayırmaya çalıştı.
Canlı yayında birbirine giren ikiliyi programa katılan eski Ukrayna Başkanı Poroşenko ve eski İçişleri Bakanı Yatsenyuk ayırmaya çalıştı.
Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın fitili Ukrayna Parlamento Üyesi Nestor Sufriç'in Rus yanlısı açıklamalarıyla ateşlendi. Sufriç'i "vatana ihanet" ile suçlayan gazeteci Yuriy Butisov ayağa kalkarak milletvekilini tokatlayınca ortalık karıştı.
Ukraynalı gazeteciye yumrukla karşılık veren Sufriç ardından da Butisov'u yere düşürerek üzerine çıktı. Programa katılan eski Ukrayna Başkanı Poroşenko ve eski İçişleri Bakanı Yatsenyuk kavgayı ayırmak için büyük çaba harcadı.
Katılımcıların yardımıyla ayrılan ikili sunucu tarafından dışarı çıkarılırken olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
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