Putin'in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna'dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim iyice tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ukrayna'nın doğusundaki sözde özerk Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde tam seferberlik ilan edildi. Öte yandan Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Donbas bölgesine saldırı düzenlediği iddialarının 'mantığa aykırı' olduğunu söyledi. Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını tahmin ettiklerini ancak bu durumda ABD askerlerinin Ukrayna'da savaşmayacağını; ABD'nin Ukrayna halkını destekleyeceğini belirtti. Biden, Putin'in işgale karar verdiğini düşündüğünü ifade etti.