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Haberler Galeri Putin'in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna'dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

Putin'in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna'dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim iyice tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ukrayna'nın doğusundaki sözde özerk Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde tam seferberlik ilan edildi. Öte yandan Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Donbas bölgesine saldırı düzenlediği iddialarının 'mantığa aykırı' olduğunu söyledi. Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını tahmin ettiklerini ancak bu durumda ABD askerlerinin Ukrayna'da savaşmayacağını; ABD'nin Ukrayna halkını destekleyeceğini belirtti. Biden, Putin'in işgale karar verdiğini düşündüğünü ifade etti.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 10:42
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Putin’in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna’dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin'in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

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Putin’in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna’dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

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Putin’in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna’dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

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Putin’in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna’dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

Donetsk bölgesindeki gerilimin ardından bu kararın alınması dünya basınında da olası işgalin gerçekleşmesine dair endişeleri artırdı.

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Putin’in attığı son imza savaşın habercisi gibi: Yedek askerler orduya çağrıldı! Ukrayna’dan flaş hamle: Tam seferberlik ilan edildi

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: