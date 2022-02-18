Donetsk’e çok sayıda patlatıcı yerleştirildi iddiası! Rusya - Ukrayna savaşı başlıyor mu? Rus özel kuvvetleri devrede!

PUTİN: MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra Kremlin Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'nun, Moskova'nın en önemli taleplerine ciddi yaklaşmadığını belirten Putin, bu taleplerin yanı sıra Avrupa'nın güvenliği, kısa ve orta menzilli füzeler, askeri şeffaflık gibi konuları tartışmaya karşı olmadıklarını dile getirdi.

Putin, "Uygulanması bizim için koşulsuz bir öncelik olan Rus tekliflerinden ayrılmadan, tüm konuların bir kompleks içinde ele alınması şartıyla, müzakere yolunu izlemeye hazırız." dedi.