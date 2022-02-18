Donetsk'e çok sayıda patlatıcı yerleştirildi iddiası! Rusya - Ukrayna savaşı başlıyor mu? Rus özel kuvvetleri devrede!
Ukrayna Donetsk İstihbarat Teşkilatı Rus özel kuvvetlerinin Donetsk'e patlatıcılar yerleştirdiğini iddia etti. Diğer yandan akşam saatlerinde şehirde bir patlama yaşandı. Yapılan açıklamada bir aracın infilak ettiği bildirildi. Konuya ilişkin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, "Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmedik, olay Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Donetsk İstihbarat Teşkilatı Rus özel kuvvetlerinin Donetsk'e patlatıcılar yerleştirdiğini iddia etti.
PATLAMA OLMUŞTU
Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada bir aracın infilak ettiği belirtildi.
"PROVOKE ETMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM"
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milislerin kontrol altında tuttuğu kentlerde gerilim yükselirken akşam saatlerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede yaşanan gerilim üzerine açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, "Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmedik, olay Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon" dedi.
PUTİN: MÜZAKEREYE HAZIRIZ
Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra Kremlin Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'nun, Moskova'nın en önemli taleplerine ciddi yaklaşmadığını belirten Putin, bu taleplerin yanı sıra Avrupa'nın güvenliği, kısa ve orta menzilli füzeler, askeri şeffaflık gibi konuları tartışmaya karşı olmadıklarını dile getirdi.
Putin, "Uygulanması bizim için koşulsuz bir öncelik olan Rus tekliflerinden ayrılmadan, tüm konuların bir kompleks içinde ele alınması şartıyla, müzakere yolunu izlemeye hazırız." dedi.
DONBAS BÖLGESİ GÜVENLİK ŞEFİNİN ARACI PATLADI
Patlamanın ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve Donbass Bölgesi'ni işgal etme planımız yok dendi.
ABD ASKER SAYISI ARTIYOR DEMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği açıklamasının aksine Moskova'nın sınıra ek güçler gönderdiğini söyledi.
İNGİLTERE, VATANDAŞLARINA BELARUS'A SEYAHAT ETMEMELERİ UYARISI YAPTI
İngiltere, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilimden ötürü vatandaşlarına "zorunlu seyahatler" dışında Belarus'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'un, Yelsk, Mazyr, Rechitsa, Luninets, Gomel, Asipovichy, Baranovichi ve Brest şehirlerine seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.
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