Ukrayna sınırında şiddetli patlamalar! Ukrayna ordusu: Ayrılıkçıların ateşiyle bir askerimiz öldü

Rusya-Ukrayna sınırında gerilim her geçen saniye artarak yükseliyor. Bölgede dün gece başlayan patlamalar bugün de sürüyor. Toplamda 5 patlama meydana geldi. Ukrayna ordusu 1 askerinin öldüğünü açıkladı. Rusya ise Donetks’te bulunan 700 bin kişinin tahliye edileceğini duyurdu. Peki sınır hattında neler oluyor? Rusya işgale başladı mı? Sıcak noktadan son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN