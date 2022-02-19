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Ukrayna sınırında şiddetli patlamalar! Ukrayna ordusu: Ayrılıkçıların ateşiyle bir askerimiz öldü

A Haber
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Giriş: 19.02.2022 13:37
Rusya-Ukrayna sınırında gerilim her geçen saniye artarak yükseliyor. Bölgede dün gece başlayan patlamalar bugün de sürüyor. Toplamda 5 patlama meydana geldi. Ukrayna ordusu 1 askerinin öldüğünü açıkladı. Rusya ise Donetks’te bulunan 700 bin kişinin tahliye edileceğini duyurdu. Peki sınır hattında neler oluyor? Rusya işgale başladı mı? Sıcak noktadan son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu aktardı.
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