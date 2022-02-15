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Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 2'si tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 2’si tutuklandı

Son dakika haberine göre: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 3 OLDU

Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

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