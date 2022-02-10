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Son dakika | Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika | Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika haberi...Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2’si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re’sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

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