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Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı nasıl dolandırıldı? A Haber görüntülere ulaştı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı nasıl dolandırıldı? A Haber görüntülere ulaştı

A Haber ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'nın dolandırılmasına ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflara ulaştı. Zanlının birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcının üzerinden çok sayıda sahte polis kimliği çıktı. Detayları A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.

Telefon dolandırıcılarına yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptıran özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı'nın ifadesine ulaşıldı.

Nilüfer Narlı, "Vatana, millete hizmet ediyorsun, MİT'le ortak operasyon yapıyoruz. Çeteyi çökerteceğiz diyerek kandırdılar" dedi.

Yaşanan olayın görüntülerine A Haber ulaştı. Zanlının birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcının üzerinden çok sayıda sahte polis kimliği çıktı. Detayları Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman canlı yayında anlattı.

Nazif Karaman'ın canlı yayında aktardıklar:

"Emniyet'ten aradığını söyleyen bazı kişiler 'Bir operasyonun içindesiniz. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Sizi bu sıkıntıdan kurtarmak istiyoruz.' diyerek tuzağın içine çekiyorlar. Bu süreçte arkadan polis telsizi dinletiyorlar. Polis süsü verip polis kimlikleri gönderiyorlar.

WhatsApp yazışmalarında polis kimliğini gönderdiği göze çarpıyor ve profil fotoğrafını polis amblemi ile değiştirmiş. Karşı tarafa polis olduğunu bu şekilde ispat etmeye ve inandırmaya çalışıyor.

Bu polis kimliği son dönemde 20 milyonluk dolandırıcılık olaylarında kullanıldı. Sahte bir kimlik ve bununla geçmişte de bununla bu tarz işler yapılmış. Bunu internetten arasanız bile karşınıza çıkıyor. Bunu alıp son 4 olayda kullanıyorlar.

Son 20 gün içerisinde 4 tane mağdur var. 2 tanesi çok ünlü. Bunlar Nilüfer Narlı ve Ahmet Demirel. Aynı sokakta oturan 2 ayrı kişi daha var. Bu isimlerin toplam kaptırdıkları para 20 milyon TL. Bunların hepsi yalnız yaşayan insanlar.

Dolandırıcılar bu yalnız yaşayan insanları tespit etmişler. Kurbanlardan birini malvarlığını sayarak tuzağa düşürüyorlar. Yani ortada bir organizasyon var. Tapu bilgilerini ve bankada ne kadar para olduğunu biliyorlar.

Bu isimlerin yalnız yaşadığını biliyor ve bilgileriyle kıskaca alıyor. Polis telsizi ve sahte kimliklere güven telkin ettikten sonra poşetle parayı alıyor bu süreçte bir parola soruyor. Dolandırıcı "Barış" diyor Nilüfer Narlı "Pınar" deyince parayı böylelikle alıp yoluna devam ediyor. Bu görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlanıyor.

Dolandırıcılar son dönemde Etiler-Ulus civarını mesken tutmuş durumdalar. Burada tapudan ve nüfustan destek aldıkları kesin. Bu isimleri tespit ettikten sonra operasyona başlıyorlar."

Ünlü sosyolog nasıl dolandırıldı? ÜNLÜ SOSYOLOG NASIL DOLANDIRILDI?

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Ünlü sosyolog Ayşe Nilüfer Narlı’ya parolalı tuzak! ÜNLÜ SOSYOLOG AYŞE NİLÜFER NARLI'YA PAROLALI TUZAK!

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