Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı nasıl dolandırıldı? A Haber görüntülere ulaştı

Son 20 gün içerisinde 4 tane mağdur var. 2 tanesi çok ünlü. Bunlar Nilüfer Narlı ve Ahmet Demirel. Aynı sokakta oturan 2 ayrı kişi daha var. Bu isimlerin toplam kaptırdıkları para 20 milyon TL. Bunların hepsi yalnız yaşayan insanlar.