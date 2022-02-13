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ANALİZ - Necip Hablemitoğlu altın madenleri için mi öldürüldü? FETÖ suikastın neresinde? İşte arka planı...

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Giriş: 13.02.2022 15:33
20 yıl aradan sonra Necip Hablemitoğlu suikastinin üstündeki sis perdesi kalkıyor. Şüpheli Gökhan Bozkır uzun sorgulama sürecinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık onun verdiği ifadelerle çok önemli bağlantıları tespit etti. Peki FETÖ, Hablemitoğlu suikastinin ardından altın madenlerine nasıl çöktü? FETÖ firarisi Akın İpek'in Hablemitoğlu suikastı ile bağlantısı ne? Çok çarpıcı detaylara Araştırma Planlama Servisi Şefimiz Burhan Aytekin ulaştı. Detaylar analiz haberimizde...
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