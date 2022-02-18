Avrupa’yı kasırga vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 250 bin ev elektriksiz kaldı

TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan: Bahsettiğimiz havadaki bütün sistemler aslında dairesel gerçekleşiyor, çok lineer bir hareket söz konusu değil. Avrupa'daki sistem de dairesel bir hareket çizerek tekrar kutuplara doğru çıkıyor. O nedenle ülkemiz ondan etkilenmiyor. Ülkemiz başka bir sistemin etkisi altında. O da Avrupa'daki kadar etkili bir sistem değil.