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Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişme! Suikastçı Gökhan Nuri Bozkır'ın ifadesi A Haber'de

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 15:27
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Özel Kuvvetçi Gökhan Nuri Bozkır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında detaylarını anlattı.
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