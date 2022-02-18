Rusya-Ukrayna savaşı başlar mı? Bölgede son durum ne? Çatışmalar sürüyor mu?
Sıcak çatışmanın başlamasının an meselesi olduğu belirtilen Ukrayna'nın doğusunda ateşkes rejiminin ihlal edildiği duyuruldu. Ukrayna yönetimi ülke topraklarına yönelik son bir günde 60'dan fazla ihlal olduğunu ve bir askerin yaralandığını açıkladı. Gerginliğin had safhada olduğu bölgedeki son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Bölgede hareketlilik son 24 saatte hiç olmadığı kadar arttı. Artık çatışmanın sesleri bizlerin olduğu yere kadar geliyor. Siperler kazıldı, askerler tetikte bekliyor. Son 24 saatte, son 2 aydan daha fazla ateşkes ihlali gerçekleşti.
Bölgede 24 saatte 60 kez ihlal gerçekleşti ve 1 Ukrayna askeri yaralandı. Dün Donetks tarafından yapılan saldırılarda bir anaokul hedef alındı ve 2 öğretmen yaralandı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerin altyapılarında sorunlar meydana geldi. Bölgelere elektrik verilemiyor.
Sivil tahliyelerinin başladığının altını çizmek gerekiyor. Donetks bölgesinde askerler siperlerde hazır olarak bekliyor. Ukrayna'nın işgali için bu kez 20 Şubat tarihi verildi. Rusya'nın batı sınırında Kiev gireceği söyleniyor.
Dinipro ve Kırım'dan işgal için Rusya'nın adım atacağı gelen iddialar arasında. Rus sınırından Luhanks'a girileceği stratejistler tarafından söyleniyor. Bu süreçte gerginliği azaltılması için diplomasi de devam ediyor. Blinken ve Lavrov görüşmesi olacak.
ABD tarafı ise kritik görüşmeden önce bir saldırı olursa Rusya için bedel ödeyeceğini açıkladı. Rusya'nın bir provokasyonla suçu karşı tarafa atarak işgale başlayacağı iddia ediliyor. Sınır ihlalleri devam ediyor ve gün geçtikçe artıyor."
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