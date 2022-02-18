Rusya-Ukrayna savaşı başlar mı? Bölgede son durum ne? Çatışmalar sürüyor mu?

Dinipro ve Kırım'dan işgal için Rusya'nın adım atacağı gelen iddialar arasında. Rus sınırından Luhanks'a girileceği stratejistler tarafından söyleniyor. Bu süreçte gerginliği azaltılması için diplomasi de devam ediyor. Blinken ve Lavrov görüşmesi olacak.