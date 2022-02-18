AK Partili belediyeler suda KDV indirimine giderken İzmir’de suya yeni zam iddiası! En pahalı su İzmir’de





"İZMİR HALKI PAHALI İÇTİĞİ SUYU DAHA PAHALIYA İÇEÇEK"

Mısırlı, "İzmir bugünkü 15 metreküpü normal meskenlerde 135 TL'ye geliyor. Ankara 110 TL, İstanbul ise 66 lira. İZSU keşke bu yüzde 7'lik KDV oranında yapılacak olan indirimi uygulayacağız dediler ancak bununla birlikte 21'inde tekrar yeni bir tarife ve fiyat değişiklikleriyle ilgili olarak olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapılacak. Muhtemeldir ki burada yeni bir zam tarifesi konuşulacak. Zaten yüzde 18 Ocak ayında yapıldı Haziran ayında da yüzde 15 zam yapılacağı biliniyor. Dolayısıyla İzmir halkı zaten pahalı içtiği suyu daha da pahalı içecektir. Bunu vatandaşa yansıtmak lazım." ifadelerini kullandı.