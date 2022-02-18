Rusya-Ukrayna savaşı başlar mı? Bölgede son durum ne? Çatışmalar sürüyor mu?

Sıcak çatışmanın başlamasının an meselesi olduğu belirtilen Ukrayna'nın doğusunda ateşkes rejiminin ihlal edildiği duyuruldu. Ukrayna yönetimi ülke topraklarına yönelik son bir günde 60'dan fazla ihlal olduğunu ve bir askerin yaralandığını açıkladı. Gerginliğin had safhada olduğu bölgedeki son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN