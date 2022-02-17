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KDV indirimi pazar fiyatlarına nasıl yansıdı? Havaların ısınması üretimi etkiledi mi?

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 15:45
KDV indirimine ek olarak havaların ısınmasıyla tarlada üretim arttı. Üretimin yükselmesiyle tezgahta fiyatlar düştü. Fiyatlarda ürün bazında yüzde 30 ila yüzde 50 civarında indirimler oldu. Gelişmeleri pazar tezgahından A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.
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