17 Şubat 2022, Perşembe
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KDV indirimi pazar fiyatlarına nasıl yansıdı? Havaların ısınması üretimi etkiledi mi?
KDV indirimine ek olarak havaların ısınmasıyla tarlada üretim arttı. Üretimin yükselmesiyle tezgahta fiyatlar düştü. Fiyatlarda ürün bazında yüzde 30 ila yüzde 50 civarında indirimler oldu. Gelişmeleri pazar tezgahından A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı.