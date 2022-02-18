18 Şubat 2022, Cuma
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Pazarda fiyatlar düştü mü? KDV indirimi tezgaha yansıdı mı? Marketler ne durumda?
Havalar ısındı mahsüller bollaştı. Sebze ve meyvedeki fiyat düşüşü etiketlere de yansıdı. Domatesin kilosu 18 liradan 11'e, patlıcan kilosu ise 25'ten 13 liraya kadar düştü. Pazarda kabak 18 liradan satılırken karnabahar 15, ıspanak da 8 liradan alıcı buluyor. Sebze meyve fiyatlarındaki düşüşün KDV'deki indirimle daha da gerilemesi bekleniyor. Pazar ve marketlerdeki durumu A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.