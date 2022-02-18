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CHP’li Başkan Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi! Hakkındaki iddialar neler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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CHP’li Başkan Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi! Hakkındaki iddialar neler?

CHP’li Bilecik Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalı sonrası, CHP'li Başkan Semih Şahin Parti disiplin kurulan sevk edildi. Peki Şahin hakkındaki iddialar neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Özdemir'in konuğu olan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman değerlendirdi.

Mustafa Yaman'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bizler Bilecik'i anlatırken kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehri olarak anlatırken son dönemlerde yolsuzluklarla rüşvetlerle anılması bizleri ve Bilecik halkını üzmektedir.

CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul'dan ilk göreve geldiğinde büyük umutlarla geldi. 'Bilecik nefes alacak' demişti. Ama her sabah çıkan bu tür yolsuzluklarla usulsüzlüklerle artık nefes darlığı çekiyor.

Başkan Şahin 'CHP'li olduğunu ve partisinin zarar göreceği ortamda durmayacağını' ifade etti. Biz de Bilecik Belediyeler Birliği olarak Bilecik halkı olarak başkandan en büyük icraatını yapmasını istiyoruz. Burada küçük bir alt yapı çalışması bir de park çalışması var. Başka da bir şey yok.

Bilecik'e bırakabileceği en büyük eser en kısa sürede istifa etmesidir. Artık partisi de arkasında durmuyor. Bilecik'in artık derin bir nefes almasını sağlaması onun için en önemli icraat istifadır. Biz ondan sözünün arkasında durmasını istiyoruz."

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