CHP’li Başkan Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi! Hakkındaki iddialar neler?

Başkan Şahin 'CHP'li olduğunu ve partisinin zarar göreceği ortamda durmayacağını' ifade etti. Biz de Bilecik Belediyeler Birliği olarak Bilecik halkı olarak başkandan en büyük icraatını yapmasını istiyoruz. Burada küçük bir alt yapı çalışması bir de park çalışması var. Başka da bir şey yok.