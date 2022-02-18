CHP’li Başkan Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi! Hakkındaki iddialar neler?
CHP’li Bilecik Belediyesi'nde patlak veren rüşvet skandalı sonrası, CHP'li Başkan Semih Şahin Parti disiplin kurulan sevk edildi. Peki Şahin hakkındaki iddialar neler? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Özdemir'in konuğu olan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman değerlendirdi.
Mustafa Yaman'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Bizler Bilecik'i anlatırken kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehri olarak anlatırken son dönemlerde yolsuzluklarla rüşvetlerle anılması bizleri ve Bilecik halkını üzmektedir.
CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul'dan ilk göreve geldiğinde büyük umutlarla geldi. 'Bilecik nefes alacak' demişti. Ama her sabah çıkan bu tür yolsuzluklarla usulsüzlüklerle artık nefes darlığı çekiyor.
Başkan Şahin 'CHP'li olduğunu ve partisinin zarar göreceği ortamda durmayacağını' ifade etti. Biz de Bilecik Belediyeler Birliği olarak Bilecik halkı olarak başkandan en büyük icraatını yapmasını istiyoruz. Burada küçük bir alt yapı çalışması bir de park çalışması var. Başka da bir şey yok.
Bilecik'e bırakabileceği en büyük eser en kısa sürede istifa etmesidir. Artık partisi de arkasında durmuyor. Bilecik'in artık derin bir nefes almasını sağlaması onun için en önemli icraat istifadır. Biz ondan sözünün arkasında durmasını istiyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Galatasaray basket maçı ne zaman? FB GS Türkiye Kupası basket maçı hangi kanalda?
- Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç gecesi ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi
- 2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları geldi mi?
- Mazot gübre parası yattı mı? Çiftçilere 2022 mazot gübre parası ne zaman yatacak?
- Geçici vergi uzatıldı mı? 2022 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi son gün ne zaman? Beklenen açıklama!
- e-Devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz fatura desteği kimlere verilecek? Şartları...
- Evde bakım maaşı yatan iller 18 Şubat! Evde bakım parası hangi illerde yattı?
- Sözleşmeli personele kadro verilecek mi, çalışma başladı mı? 2022 Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
- 2.500 TL ek gelir imkanı! Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek? Çiftçi vergi iadesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Cemre düştü mü, ne zaman düşer? İlk cemre hangi ayda düşer?
- Doğalgaz fatura desteği sorgulama: Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?