3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
3600 ek gösterge görüşmeleri Hükümet ve Memur-Sen arasında gerçekleştiriliyor. 3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek gösterge asıl etkiyi emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yükselmesiyle gösterecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin mayıs ayında Meclis’e geleceğini duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in canlı yayındaki açıklamaları:
"3600 ek gösterge geçtiğimiz ağustos ayında toplu sözleşmeye girdi ve çalışmalar başladı. Bu sene mayıs ayında Meclis'e gelecek. Görevli bürokratlar bunun teknik altyapısını çalıştılar.
Bugün taraflar bir araya geldi ve bir toplantı yapıldı. 16 Mart'ta bir toplantı daha yapılacak. Burada bütün memurları kapsayacak bir çalışma yapılacak. Tüm unvanlar bütüncül anlayışıyla inceleniyor.
Ek gösterge memurların maaşlarını belirleyen bir parametredir. Ek gösterge ne kadar yüksekse maaş o kadar yüksek oluyor. Ama bu asıl etkiyi emekli maaşında ve emekli ikramiyesinde gösteriyor.
Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye girecek. Bir hiyerarşik düzen içerisinde bu ek göstergelerin yükseltilmesi söz konusu. Üst kademe yöneticilere yeni ek gösterge verilecek. Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek. Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı."
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