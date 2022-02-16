SON DAKİKA! Milyonların gözü 3600 ek gösterge toplantısında! Maaş, emekli aylığı ve ikramiyeler artacak









İKRAMİYE 30 BİN TL ARTAR

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dâhil birçok meslek grubunu kapsayacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirmeye tekabül edecek. Emekli aylıklarında iyileşme sağlayacak" dedi.