Beklenen açıklama: 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek?

"Yıllardır konuşulan ek gösterge meselesini bunu bir vaat olmaktan çıkarmıştık. Bugüne kadar da tüm teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Fakat bu sadece bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil, diğer kamu kurumlarını da ilgilendiren bir mesele olduğu için kamuda çalışan herkesin bu sorununun çözümüne dönük beklentileri var. Bugün komisyon çalışmasının ilk toplantısını birlikte gerçekleştireceğiz. 3600 meselesi çok önemli çünkü kamu personel sisteminde reform adı altında çok eskiden gelen düzenlemeler yapılmıştır.