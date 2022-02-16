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Beklenen açıklama: 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Beklenen açıklama: 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek?

3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman yapılacak? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ilk toplantı bugün gerçekleştiriliyor. 11 sendika temsilcisiyle yapılacak toplantı öncesinde Bakan Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleştiriliyor. 11 sendika temsilcisiyle yapılacak toplantının ardından ikinci toplantının tarihi merak edilmeye başlandı. Bakan Vedat Bilgin ise toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Vedat Bilgin'in konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

"Yıllardır konuşulan ek gösterge meselesini bunu bir vaat olmaktan çıkarmıştık. Bugüne kadar da tüm teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Fakat bu sadece bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil, diğer kamu kurumlarını da ilgilendiren bir mesele olduğu için kamuda çalışan herkesin bu sorununun çözümüne dönük beklentileri var. Bugün komisyon çalışmasının ilk toplantısını birlikte gerçekleştireceğiz. 3600 meselesi çok önemli çünkü kamu personel sisteminde reform adı altında çok eskiden gelen düzenlemeler yapılmıştır.

Kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için ücret de dahil çeşitli yükseltme kararları, birçok sorunu içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir, adaleti zedelemiştir. Biz ekonomik sorunların uzun vadede büyümeyle çözüleceğine inanıyoruz. Çalışma Bakanlığı her şeyden önce sosyal politikaları uygulamakla görevli bir bakanlıktır.

Bu yaklaşımla biz yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikaları uygulamaya sokarak tedbirleri devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardır. Enflasyon farkını vermekle kalmadık biz ona sosyal denge desteği verdik. En düşük düzeydeki emekli maaşını 2500 TL'ye çıkararak tedbirler almaya devam ediyoruz. Bunlara ilaveleri yapacağız. Enflasyon yüzde 36'yken biz altı aylık yüzde 31 zam yaptık. Temmuz'da da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanları enflasyona ezdirmemek için gereğini yapacağız.

ADİL DÜZENLEME GELİYOR

Bugün şunun altını çizmek istiyorum kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacağız. İlk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Meseleleri ele alacağız, talepler dile getirilecek, kamu kurumlarının önerileri gelecek. Birkaç toplantı içerisinde adil bir çözüm olacağına dair kanaatimi belirtmek isterim.

3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

İkinci toplantı tarihi henüz açıklanmadı. İlk toplantının sona ermesinin ardından ikinci toplantı tarihinin de duyurulması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİS''E GELECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, 3600 ek göstergenin kesin olarak hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz açıklanmadı. 3600 ek gösterge 2022 Mayıs ayında Meclis gündemine gelecek. 3600 ek gösterdeki Meclis'teki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

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