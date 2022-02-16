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3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak? Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde resmi görüşmeler başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 3600 ek gösterge artışı ile memurların maaşlarında ve ikramiyelerinde nasıl bir artış olacağı merak ediliyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsinz. Peki, 3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022 10:36
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3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

Unvan ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergenin 3600'e çıkarılması gündemde. Hükümet ile Memur-Sen arasındaki 3600 ek gösterge'de ilk görüşme bugün yapılacak. Bu gelişmelerin ardından 3600 ek gösterge sonrası kimin ne kadar alacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergede ilk değerlendirme toplantısı hükümet ile Memur-Sen arasında bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu düzenleme mayıs ayında Meclis gündemine gelecek. 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaş ve ikramiyelerinin şu şekilde olması bekleniyor:

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3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye: 168.031 - 205.113 - 37.082

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3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.592 - 6.826 - 1.234
Emekli ikramiyesi: 201.637 - 246.135 - 44.498