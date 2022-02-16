3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?

3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak? Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde resmi görüşmeler başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 3600 ek gösterge artışı ile memurların maaşlarında ve ikramiyelerinde nasıl bir artış olacağı merak ediliyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsinz. Peki, 3600 ek gösterge artışı sonrası kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?