Rusya Ukrayna savaşı an meselesi mi? 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?

Coşkun Başbuğ'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu anda herkes 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyor ama ben bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki tetiği çeken altında kalır. Burada çıkan bir gerilim ya da savaş hem coğrafyayı hem de dünyayı ateşe atar. Böylesi bir durumun altına devlet olarak girmek büyük bir risk. Eski Çarlık tecrübesini kullanan Rusya burada süreci en iyi okuyan ülke konumunda.