Rusya Ukrayna savaşı an meselesi mi? 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?
Karadeniz'de Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor. Taraf ülkeler sınıra askeri yığınakta bulunurken ABD'den de peş peşe "Rusya Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor" açıklaması geldi. Rusya ise her defasında bu iddiayı yalanlıyor. Peki uzmanlar ne düşünüyor? Gelişmeleri uzman isim Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Coşkun Başbuğ'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Şu anda herkes 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyor ama ben bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki tetiği çeken altında kalır. Burada çıkan bir gerilim ya da savaş hem coğrafyayı hem de dünyayı ateşe atar. Böylesi bir durumun altına devlet olarak girmek büyük bir risk. Eski Çarlık tecrübesini kullanan Rusya burada süreci en iyi okuyan ülke konumunda.
Rusya şu anda ABD'ye karşı konuya çok daha soğukkanlı ve bilinçli yaklaşıyor. Burada çok büyük bir hata olmadığı sürece burada savaş olma ihtimalinin erken olduğunu düşünüyorum. Bölgede askeri hareketlilik var, bu tarz blöf işlemleri her iki taraf için de devam ediyor.
NATO tatbikat yapıyor, askeri yığınaklamayı hızlandırıyor. ABD her gün asker gönderme deklarasyonları yapıyor. Rusya da buna karşı elini göstermek ve güçlendirmek için bir takım yığınaklanmalar yapıyor. Sınırda 100 bine yakın kara kuvvetleri, 20 bine yakın kara ve deniz kuvvetleri alanda görevlendirilmiş durumda. Bin 600'e yakın tank ve 3 bine yakın zırhlı araç olduğu ifade ediliyor. Rusya'nın şu anda yapmış olduğu tam bir savaş hazırlığı.
Ukrayna tarafında ise 145 bin asker, 102 bin paralı asker ve bunun yanında 900 bine yakın yedek asker gücü var. Deniz ve kara kuvvetleri ise 46 bin civarında ve saha bilgilerinden gelen görüntülerde bunları doğruluyor. Ukrayna en kötüye göre hazırlık yapıyor ve sivillere de eğitim veriyor.
Rakamsal olarak bakılırsa bir denge oluşmuş durumda ancak bölgede bir savaş çıkarsa Ukrayna'nın savaş konusunda Rusya'ya karşı dayanma gücü yok. Rusya eğer askeri bir manevrayı göze alırsa 2. Afganistan vakası ile karşılaşma durumu var. Çünkü Ukrayna savaşçı bir ülke.
Dağılan Rusya'daki en dişli rakiplerden biri Ukrayna'dır. Ama Ukrayna da Rusya için çok önemli ve kıymetli. Şehirlerin anası diye adlandırdıkları Kiev var ortada. Rusya'nın dinamosu Ukrayna'ydı. İşte bu yüzden Rusya bu bölgeye çok kıymet veriyor.
Ben Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etme gibi bir planı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Rusya kısa vadede ABD ile dengeleri tutmanın ama uzun vadede eski Çarlık döneminin haritasının canlandırma peşinde. Bunu bilmekte fayda var."
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