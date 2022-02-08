Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi azaltma çabası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun, RF ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında görüştüğü öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
GERİLİM DİYALOG YOLUYLA AZALSIN
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi.
PKK'YA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK
Kuzey Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, PKK- YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekti ve bu terör örgütüne karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
ANTALYA'YA DAVET
Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan ile devam eden normalleşme süreci de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11- 13 Mart'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Blinken ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
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