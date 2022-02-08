Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi azaltma çabası

ANTALYA'YA DAVET



Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan ile devam eden normalleşme süreci de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11- 13 Mart'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Blinken ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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