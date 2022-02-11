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Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna yönetiminin Donbass'ta savaşa hazırlık kapsamında cephe hattına Ukrayna ordusunun savaşa hazır tüm birlikleri topladığını belirtti. Fotoğraflardan birindeki detay, gözden kaçacak gibi değil. Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirten ABD lideri Biden ise ilk kez dünya savaşını telaffuz etti.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:50Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 11:02