11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar

Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna yönetiminin Donbass'ta savaşa hazırlık kapsamında cephe hattına Ukrayna ordusunun savaşa hazır tüm birlikleri topladığını belirtti. Fotoğraflardan birindeki detay, gözden kaçacak gibi değil. Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirten ABD lideri Biden ise ilk kez dünya savaşını telaffuz etti.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 11:02
  • 1
  • 18
Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Rus basınına açıklamasında, “Amaçları ne? Bence Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini yok etmek. Tüm bunları, Ukrayna içi çatışmaya Rusya’yı da çekmeyi amaçlıyorlar” ifadesini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i savaşa itenlerin milliyetçiler ve Batı ülkelerinin olduğunu söyleyen Narışkin, "Yoğun biçimde ABD'nin Avrupa'daki üslerinden, İngiltere ve Kanada'dan yüzlerce ton askeri teçhizat ve mühimmat naklediliyor.

NATO özel harekat kuvvetlerinden danışman ve uzman sayısı artırılıyor. Hatta çok uluslu cihatçı militan birimlerin geldiğine ilişkin bilgi de var" dedi.

  • 3
  • 18
Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar
Ayrıca 'sahte' haberler yapmak için çatışma bölgesine gazetecilerin geldiğini anlatan SVR Direktörü, “Ukrayna güvenlik servisi ve ordusu Donbass’taki cephe hattında provokasyon hazırlıyor. Bu provokasyonları, Suriye’deki ‘Beyaz Miğferler’ tarzında belgelendirmeyi planlıyorlar. Batı medyasının ‘hızlı müdahale propaganda güçleri’ mensubu sayısı kat kat artırıldı” diye kaydetti.
  • 4
  • 18
Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar
Ukrayna Hükümeti’nin, sadece Paris’teki ‘Normandiya Dörtlüsü’ danışmanlar görüşmesi nedeniyle ‘geçiş dönemi politikasına ilişkin’ tasarıyı parlamentodan geri çektiğini anlatan Narışkin, “Uzmanlar bu belgeyi, halk cumhuriyetlerinin topraklarını ele geçirme ve Hırvat senaryosuna göre etnik temizlik yapma isteğini gizleyen bir kılıf olarak nitelendiriyor. Bu tasarı tamamen Minsk anlaşmasını geçersiz kılıyor” ifadesini kullandı.
  • 5
  • 18
Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar
Donbass’taki çatışmanın Ukrayna için başlıca tehdit olduğunu söyleyen Narışkin, “Çatışmayı çözüme kavuşturmanın tek yolu diplomasi. Bu yol, Minsk anlaşmasını uygulamaktan geçiyor” dedi.