Rus istihbaratından dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Savaşa hazırlanıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i savaşa itenlerin milliyetçiler ve Batı ülkelerinin olduğunu söyleyen Narışkin, "Yoğun biçimde ABD'nin Avrupa'daki üslerinden, İngiltere ve Kanada'dan yüzlerce ton askeri teçhizat ve mühimmat naklediliyor.

NATO özel harekat kuvvetlerinden danışman ve uzman sayısı artırılıyor. Hatta çok uluslu cihatçı militan birimlerin geldiğine ilişkin bilgi de var" dedi.