Karadeniz’deki çatışma dünyada nasıl bir etkiye neden olacak? Rusya Ukrayna’da kimle çatışıyor?

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra aslında yeni bir küreselleşme başlamadı. Başlayamadığı içinde Sovyetler Birliği yeniden toparlanmaya ve yeni bir soğuk savaş dönemi için ortamın hazırlandığı bir süreç var. Dolayısıyla artık bu meseleleri yani çevre coğrafyamızda gelişen Ukrayna ve Kazakistan'daki olaylar ve diğerlerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir.