Karadeniz'deki çatışma dünyada nasıl bir etkiye neden olacak? Rusya Ukrayna'da kimle çatışıyor?
Ukrayna ve Rusya sınırında gerilim giderek tırmanırken ABD ve İngiltere’den tansiyonu yükseltecek açıklamalar geliyor. ABD ve İngiltere vatandaşlarına "Ukrayna'dan çıkın" çağrısı yaparken yine ABD, “Çin olimpiyatları bitmeden Rusya, Ukrayna'yı işgale başlayabilir.” açıklaması yaptı. Biden ve Putin bugün Karadeniz'deki gerilimi telefonda görüşecek. Türkiye kanadında ise Rusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği sürerken ABD Polonya'ya 3 bin asker daha gönderme kararı aldı. Rusya ise yaptığı açıklamada, “Batılı ülkeler yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı. Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı yapılıyor.” ifadelerine yer verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Dr. Furkan Kaya'nın canlı yayındaki sözleri:
"Ortada bir oyun teorisi var. Korkak tavuk teorisi. İki araba birbirine hızla geliyor direksiyonu ilk kıran bunu kaybetmiş olacak. Aslında durum tam olarak böyle. İki taraf da olayı tırmandırıp tansiyonu yükseltiyor. İki taraf da birbirinden geri adım bekliyor. Küresel gücü olan bir devlet geri adım atarsa farklı konularda da geri adımlar gelir ve bu beklenir.
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra aslında yeni bir küreselleşme başlamadı. Başlayamadığı içinde Sovyetler Birliği yeniden toparlanmaya ve yeni bir soğuk savaş dönemi için ortamın hazırlandığı bir süreç var. Dolayısıyla artık bu meseleleri yani çevre coğrafyamızda gelişen Ukrayna ve Kazakistan'daki olaylar ve diğerlerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir.
Çünkü Büyük Orta Doğu projesiyle Rusya ve Çin'in başını çektiği Büyük Avrasya projesinin bilek güreşidir ve yavaş yavaş da final karşılaşmasına ilerlemekte ama cephe savaşları ya da büyük kanlı savaşlar olmasında ziyade artık gayri nizami yeni harp yöntemleri kullanılacağı bir 3. Dünya Savaşı yaşayabiliriz."
Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Ukrayna krizi için yapılan diplomasi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Sahada ipler iyice gerildi. ABD'nin işini görmek için kullanılmaya razı olanlar kıymetleri kalmadığında mendil gibi fırlatılmaya razı olmuşlardır. Aslında ABD şu ana kadar sadece bir durum tespiti yaptı. ABD NATO'nun ve Ukrayna krizine karşı AB'nin karşı koyma refleksini ölçtü.
Sonuçta görüldü ki ABD bu bölgeye Bosna gibi müdahale edemeyeceğini anladı. Orada karşılarında Sırbistan vardı. ABD ile hareket edenlerin bu çıplak gerçeği görmeleri gerekiyor. Biden'ın 'Şimdi orayı terk edin savaş zamanı Ukrayna'dan kimseyi alamam' diye bir ikazı var.
ABD müttefiklerinin arkasında sonuna kadar durmama ve savaş alanın terk etme gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte ABD'ye bu yüzden kağıttan kaplan benzetmesi yapılmıştır. Rusya amacını bütün gerçekliğiyle ortaya koymuştur. Rusya Batı tarafından çevrelenmeye taviz vermeyeceğini ilan etmiştir."
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