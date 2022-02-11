Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme: İşgal için tarih verildi! Dışişleri'nden 'Ukrayna' çağrısı: Mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin
Son dakika haberleri... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. ABD, gerilimin artması üzerine 4 muhrip gemisini bölgeye gönderiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara jet bir yanıt geldi. Öte yandan sayıları 30'u bulan Rus savaş gemileri Kırım'daki Sivastopol limanından bu sabah itibarıyle ayrıldı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ise hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye ediliyor. Alman dergi Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16 Şubat tarihinde gerçekleşeceğini iddia etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." denildi.
ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti, iki süper gücün liderlerinin bugünkü görüşmesi öncesi ise sürpriz bir gelişme yaşandı.
Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor. Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise Kiev'deki ABD'li diplomatların tahliyesinin başladığını belirtiyor. Cumartesi gününün ilk saatlerinde Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulması planlanan tahliyede, Kiev'deki tüm Amerikalı çalışanlar şehirden ayrılacak.
200 KİŞİ UKRAYNA'YI TERK EDECEK
AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması.
AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor.
BuzzFeed News muhabiri Christopher Miller ise ABD Dışişleri'nin çalışanlarına Cuma günü Ukrayna'dan ayrılma emri verdiğini ve tahliyenin Pazar gününe kadar tamamlanmasının planlandığını yazdı.
ABD Başkanı Joe Biden ise, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.
Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin 'hızlıca çığrından çıkabileceği'ni vurgulamıştı.
DIŞİŞLERİ'NDEN 'UKRAYNA' ÇAĞRISI: MECBUR KALMADIKÇA SEYAHAT ETMEYİN
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça Seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.
"İŞGAL 16 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK"
Karşılıklı gerilim tırmanırken ortalığı kızıştıran bir iddia da Almanya'dan geldi. Alman haber dergisi Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi açıkladı.
Der Spiegel, Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğine ilişkin bir istihbarat bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Der Spiegel haberinde, ABD istihbaratı CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu tarihe dikkat çektiğini kaydederken, "Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD'nin gizlice Rusya'nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya'nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.
BLINKEN: BİZ HAZIRIZ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada "Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız" dedi.
Kiev'den halihazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer Batılı ülkeler ise, vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor.
ALMANYA KONSOLOSLUKLARI KAPATTI
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da askeri bir çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek ülkede bulunan vatandaşlarına, "Şu anda Ukrayna'daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin" dedi. Seyahat uyarılarını da yineleyen Bakanlık, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk kentlerinin de dahil olduğu bazı bölgelere son yaşanılan gerilimler nedeniyle kısmi seyahat uyarısı yaptı.
Ukrayna'daki Alman vatandaşlarına, uluslararası ve yerel medyada yer alan güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye eden Bakanlık, "Seyahatlerinizi kontrol edin, planlayın veya erteleyin" dedi.
"TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
Almanya ayrıca, Dnipro'da bulunan Donetsk Başkonsolosluğunu da kapatma kararı aldı.
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek buna rağmen "tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız" dedi.
ZELENSKİY KANIT İSTEDİ
Der Spiegel'in bu iddiası dünya çapında olay yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Şubatta olası işgal ile bağlı iddiaların somut kanıtlarını istedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya tarafının gerilimi tırmandırması nedeniyle Ukrayna yönetimi, diplomasisi ve ordusunun en başından beri çeşitli senaryolara, devlete yönelik saldırgan niyetlere karşı kararlı ve hazır olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.
OLİMPİYATLAR BİTMEDEN BAŞLAYABİLİR
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.
Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.
ABD ile NATO müttefiklerinin olası bir işgal karşısında en ağır yaptırımlar ve diğer yollarla Rusya'ya karşı tepkisini ortaya koyacağına vurgu yapan Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgalin devam etmesini beklediklerini söyledi.
KIEV'E ANİ SALDIRI OLABİLİR!
Sullivan ayrıca, Rusların Kiev'e yönelik ani bir saldırı ile Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, gelecek 24 saat ile 48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.
Çin'deki 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta sona erecek.
ABD DONANMASI 4 SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİYOR
ABD Donanması, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.
KARADENİZ'DE 30'DAN FAZLA RUS SAVAŞ GEMİSİ TATBİKAT YAPACAK
Rusya Savunma Bakanlığı, 30'den fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz'e girdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30'den fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz'e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir." bilgisi verildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.
Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BATILI ÜLKELER YAPAY GERİLİM İÇİN KUMPAS BAŞLATTI
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı medyasında yer alan Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Rusya Federasyonu'nun güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli bir enformasyon saldırısı gerçekleşiyor. Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı" ifadelerine yer verildi.
BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın, cuma günü Ukrayna sınırındaki gerilimi görüşmek üzere Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere birçok liderle video konferans görüşmesi yaptı.
Biden, sorunun diplomatik çözümü için çaba harcayacağını söylerken diğer liderler de "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını" yineledi.
'AMERİKALILAR VE RUSLAR BİRBİRİNE ATEŞ AÇARSA BU DÜNYA SAVAŞINA YOL AÇAR'
NBC News'e konuşan Başkan Biden, "Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi.
Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir" diye konuştu.
Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden "Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesini istedi.
Reuters haber ajansi, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin polonya'ya 3 bin asker daha göndereceğini haberleştirdi.
AVRUPA ÜLKELERİ DE UKRAYNA'YA SEYAHAT UYARISI YAPTI
İngiltere, vatandaşlarına Ukrayna'ya zorunlu haller dışında seyahat etmeme ve ülkedeki vatandaşlarına da orayı terk etme tavsiyesinde bulundu. Hükümetin açıklamasında "Ukrayna sınırlarında Ocak ayında bu yana artırılan Rusya güçleri, askeri hareket tehdidini artırıyor" ifadelerine yer verildi.
Hollanda'nın Kiev Büyükelçiliği de, Ukrayna'daki Hollandalılara, zorunlu haller dışında kesinlikle ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Hollandalılar için ülkenin batısında bir destek noktası oluşturulacak. Norveç Dışişleri Bakanlığı da, Ukrayna'daki "ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumundan dolayı" vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi ve zorunlu haller dışında ülkeye seyahat etmeleleri çağrısı yaptı. Estonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.
Moskova ve Kiev yönetimleri, Perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.
İngiliz Başbakan Boris Jonhson ise "güçlü caydırıcılık" ve "sabırla sürdürülecek diplomasi" ile krizden bir çıkış yolu bulunabileceğini ancak risklerin "çok yüksek" olduğunu söyledi.
Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik henüz bir karar almadığını düşündüğünü belirtti ve "Ancak bu da çok yakın bir zamanda kötü şeyler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez" dedi.
'RUSYA DENİZ TRAFİĞİNİ ENGELLİYOR'
Rusya'nın hem Karadeniz'de hem de Azak Denizi'ndeki deniz tatbikatları gelecek hafta başlayacak. Moskova, top ve füze atışları için de denizcilik uyarısında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Azak Denizi'nin tamamen kapatıldığını ve Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'e erişimlerinin neredeyse tamamen kesildiğini söyledi.
ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği de Rusya'nın askeri tatbikatlar bahanesiyle Ukrayna'nın deniz egemenliğini kısıtladığını savunduğu bir Twitter paylaşımı yaptı ve "Rusya, Ukrayna ekonomisi için hayati önem taşıyan deniz trafiğini engelliyor" ifadelerini kullandı.
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