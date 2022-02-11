Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme: İşgal için tarih verildi! Dışişleri’nden ’Ukrayna’ çağrısı: Mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin





BLINKEN: BİZ HAZIRIZ



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada "Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız" dedi.

Kiev'den halihazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer Batılı ülkeler ise, vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor.

ALMANYA KONSOLOSLUKLARI KAPATTI



Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da askeri bir çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek ülkede bulunan vatandaşlarına, "Şu anda Ukrayna'daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin" dedi. Seyahat uyarılarını da yineleyen Bakanlık, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk kentlerinin de dahil olduğu bazı bölgelere son yaşanılan gerilimler nedeniyle kısmi seyahat uyarısı yaptı.

Ukrayna'daki Alman vatandaşlarına, uluslararası ve yerel medyada yer alan güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye eden Bakanlık, "Seyahatlerinizi kontrol edin, planlayın veya erteleyin" dedi.

"TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Almanya ayrıca, Dnipro'da bulunan Donetsk Başkonsolosluğunu da kapatma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek buna rağmen "tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız" dedi.

ZELENSKİY KANIT İSTEDİ

Der Spiegel'in bu iddiası dünya çapında olay yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Şubatta olası işgal ile bağlı iddiaların somut kanıtlarını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya tarafının gerilimi tırmandırması nedeniyle Ukrayna yönetimi, diplomasisi ve ordusunun en başından beri çeşitli senaryolara, devlete yönelik saldırgan niyetlere karşı kararlı ve hazır olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.