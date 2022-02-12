"Fatura ödemeyin" çıkışı suça teşvik mi? Sokak siyaseti ile ne amaçlıyorlar?

Gezi'de katılım gençlerden geldi. Bu insanlar belirli bir yerde toplandılar ve onlara bu konu çevre koruması ve ağaç olarak lanse edildi. Sonra bunu çevirmeye çalıştılar 'mesele ağaç değil siyaset' diye ama o zaman da iş bitti. Bu harekete Taksim esnafından kimse katılmadı veya İstanbul'dan bir katılım olmadı.