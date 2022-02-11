Nevşin Mengü'ye kendi anketinde büyük şok! Elektrik faturası provokasyonuna destek alay konusu oldu! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de "sivil itaatsizlik" adına sosyal medyada provokatif yayınlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yayınladığı videoda "elektrik zamları geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" diyerek büyük bir skandala imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına destek vermek amacıyla kendi hesabından bir anket yapan gazeteci Nevşin Mengü, karşılaştığı sonuç karşısında büyük üzüntü yaşadı. Mengü'nün anketine katılan kullanıcılar, ne Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna ne de bu skandalı yayma girişiminde bulunan Mengü'nün algısına kapılmadı. Ayrıca anket sonucu da beraberinde paylaşan gazeteci Nevşin Mengü'ye sosyal medyada gelen tepkiler de, halkın kimin safında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na elektrik faturası skandalından ötürü sert tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada elektrik zamları geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.
'KİŞİSEL PROTESTO'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bir talimatı olmadığını bu durumun kişisel bir protesto olduğunu belirterek "Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK PROTESTOSUNA DESTEK VAR MI?
CHP liderinin elektrik protestosunun tartışmaları sürerken, gazeteci Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu'na vatandaşın destek verip vermediğiyle ilgili Twitter'da bir anket başlattı.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyada yaptığı ankette "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız?#Bende Ödemiyorum der misiniz?" sorusu soruldu.
YÜZDE 76,6 KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEDİ
294 bin 440 kullanıcının oy verdiği anket sonuçlarına göre yüzde 76,6'lık kesim CHP liderine destek vermeyeceğini belirtti. Yüzde 22,4'lük kesim ise protestoya katılabileceğini ifade etti.
'ÇOĞUNLUK BEN FATURAMI ÖDERİM DEMİŞ'
Anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var" ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır" dedi.
Bir parti için muhalefet üretmenin yetenek işi olduğunu belirten Çelik, "Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez. Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TİYE ALINDI: BURADA BİLE YÜZDE 22
Anket sonuçları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar "İstediği cevabı alamadı, Kılıçdaroğlu'nun provakasyonuna destek bulamadı" şeklinde yorumlarda bulunarak Mengü'yü tiye aldı.
O kullanıcı yorumlarından bazıları şöyle:
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