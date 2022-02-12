Yastık altı altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Yeni ekonomi paketi nasıl işleyecek?

Altında dönüşüm çok fazla olacağını düşüyoruz. Yastık altında olanları sisteme kazandırmamız gerekiyor. Önce bir bunları bankacılık sistemine alalım."

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem:

"Bu KDV indirimin temel gıda maddelerinde olması önemliydi. Biz hep enflasyonu konuşurken temel gıda maddelerin enflasyon üzerinde çok etkili olduğunu ve vatandaşın en çok enflasyonu hisseti yer olduğunu altını çizmiştik. Burada yüzde 7'lık bir indirim mevcut yani bu İndirimle 92 liralık ürünü 100 liraya alıyorken artık 92 liralık ürünü 93 lira olarak alacaksınız. Bu indirim etiketlere yansıyacak olması oldukça önemli. Bu indirimleri pazartesi günü bir kapmaya olarak market ve markalarda görecek olmamız da oldukça olumlu."