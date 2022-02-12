Yastık altı altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Yeni ekonomi paketi nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500’ün üzerindeki kuyumcunun sisteme dahil olacağı çalışmaların başladığını açıkladı. Toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Nebati,"60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı." dedi. Peki yeni paket nasıl işleyecek? Yastık altın nasıl ekonomiye işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş:
"KDV bizler için sürpriz oldu bilmiyorduk. Bundan bizler de çok memnun olduk. Hazine burada gelirinden belli ölçüde fedakarlık ediyor ama şu anda dünyanın içinde bulunduğu enflasyon ve fiyat artışları ülkemize de belli ölçüde yansıdı.
Ülkemizde enflasyonun aşağı doğru çekilmesi özellikle dar gelirli vatandaşların yüzde 1'i KDV ödemesi avantaj olacak. Böyle bir fedakarlık yapmış oldu, bu da son derece sevindirici. Altın Dönüşümlü TL Mevduatı ve KGF kredi kullanma konuları önemli. Bizde Denizbank olarak 2016'da Ziraat Bankası ile Nefes Kredisi'ni başlatan bankayız. Kamuyla beraber yola devam ettik.
Türkiye bir KOBİ ülkesidir. İstihdamın 4/3 ihracatın yarıdan fazlası ve iç üretimin önemli bir bölümü KOBİ'ler üzerinden oluyor. İşte bu yüzden KOBİ'lere destek şart. Onlar ekonominin ana omurgası. Doğru kaynak doğru yere verilirse son derece yararlı olur. Verilen destekler rakamlar çok iyi rakamlar. Eskiye göre çok yüksek ve tatmin edici rakamlar."
İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen sözleri:
"Yıllardır emek verdiğimiz bir süreç daha verimli bir döneme doğru ilerliyor. Bugün ülkenin günü. Biz yastık altındaki altının ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve ekonomiye kazandırıldığında ne kadar faydalı olacağını anlatıyoruz.
Halkımız altının altın olarak görmek istiyor. İşte bununla ilgili çözümler getirildi. KAD-SİS sitemi var. Bunlar kısa zamanda 81 ile yayılacak ve bin 500 nokta olacak. 10 bin olacak sistem farklı. KAD-SİS yazılıma dayalı ve çok güvenli bir sistem."
ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in sözleri:
"Türkiye ekonomisi büyüyen ve gelişen bir ekonomi. Devamlı kaynağa ihtiyacı olan paraya dayalı ekonomi. Ne zaman para musluklarını açarsak ekonomik büyüme ve sanayi yatırımları hızlanıyor. Eğer para muslukları kısılırsa büyüme hızı da düşüyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan uygulamalarla birlikte biz hem yatırım iştahımız devam ettirirken hem de carı açığımızı azalttık. Bu bizim için çok önemli. Tüketici ne kadar sıkıntıdaysa üretici de o kadar sıkıntıda. Fakat buna rağmen işlerin devam ettiğini ve yatırımların dürdüğünü ifade etti.
Bu teşvikler içerisinde ticari kredi kartların daha yaygın kullanılması ve onların limitlerinin artırılması bizler için çok önemli. Biz bunun için ricalarda bulunmuştuk. Verilen kredilerin refinansmanda kullanılamaması için önemli. Bu Türkiye'nin aleyhinde kullanıldı. Bunu Merkez Bankası Başkanı getçğimiz toplantıda anlatmıştı."
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:
"Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin dinamiklerinden biri yurt için tasarruflara eğilmek. Yurt için tasarruflara baktığımız zaman en önemli kaynak TL hesapları. Türkiye'de önemli ölçüde ekonomiye girmemiş bir altın var. Bunun ekonomiye kazandırılacak büyüme dinamiklerinden birinin altın olması gerekiyor.
Zira dışarıdaki tasarrufların özellikle faiz kanalıyla ve düşük kur politikasıyla ekonomiye girip kısa vadeli bir yara sağlayıp ancak çıkarken oldukça zararlı etkileri olduğunu gördük. Altının ekonomiye kazandırılması bizim büyüme dinamiklerinin artıracaktır.
TL hacminde bir denge olması gerekiyor. Ancak henüz ekonomiye kazandırılamamış ve ekonomideki canlılığı sağlama potansiyeli çok yüksek olan altınların ekonomiye bankacılık sistemi üzerinden kazandırılması kredi kanalarını daha da etkileyecek ve büyümemizi yukarı doğru taşıyacaktır.
Altında dönüşüm çok fazla olacağını düşüyoruz. Yastık altında olanları sisteme kazandırmamız gerekiyor. Önce bir bunları bankacılık sistemine alalım."
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem:
"Bu KDV indirimin temel gıda maddelerinde olması önemliydi. Biz hep enflasyonu konuşurken temel gıda maddelerin enflasyon üzerinde çok etkili olduğunu ve vatandaşın en çok enflasyonu hisseti yer olduğunu altını çizmiştik. Burada yüzde 7'lık bir indirim mevcut yani bu İndirimle 92 liralık ürünü 100 liraya alıyorken artık 92 liralık ürünü 93 lira olarak alacaksınız. Bu indirim etiketlere yansıyacak olması oldukça önemli. Bu indirimleri pazartesi günü bir kapmaya olarak market ve markalarda görecek olmamız da oldukça olumlu."
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