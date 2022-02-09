HDP ve CHP’den yine sokak çağrısı! Sokak talimatı nereden geldi, amaçları ne?

Gezi'de nasıl ki mesele 3-4 tane ağaç değilse burada böyle bir şey var. Doğubeyazıt'ta HDP'nin bildirisiyle bağlantılı bir durum var. Türkiye genelinde de bunun üzerinden bir çalışma ve manipülasyon yapılıyor. İnsanların protesto hakkı vardır. Ama bunun altında çok önemli 2 nokta var. Kandil artık yok oluyor, ikinci bir Kandil için uğraşan PKK ve uzantıları Ağrı'nın hemen karşısında İran'ın hemen içinde Maku-Dambat kampını faaliyete geçirmek istiyorlar.