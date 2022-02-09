HDP ve CHP'den yine sokak çağrısı! Sokak talimatı nereden geldi, amaçları ne?
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan ve hakkında kapatma davası açılan HDP elektrik zamlarını bahane ederek sokak çağrısı yaptı. Öte yandan muhalefet kanadı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda tartışma çıkarma çabasında. 367 krizinin aktörleri yine devreye girdi. Peki sokak talimatının perde arkasında ne var? CHP ve HDP'den gelen çağrılar ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan'ın 2023 öncesi adaylığını kimler engellemek istiyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
Savcı Sayan'ın canlı yayında öne çıkan açıklamaları:
"Sokak çağrısı konusu çok önemli bir konu. Bu olaylar olmadan önce ben gerekli yerlere gerekli bilgileri vermiştim. Doğubeyazıt ilçesinde elektrik faturaları üzerine bir yürüyüş yapıldı. Faturalar yüksek, hayat pahalılığı var ve insanımızın canı yanıyor biz bunu inkar edecek durumda değiliz. Dünyada pandemiden kaynaklı bir kriz yaşanıyor ve biz de bundan etkileniyoruz. Faturalar yüksek geliyor. Hükümetimiz, devletimiz buna çare bulacak ve sorunu çözecek. Bu anlamda da gerekli çalışmalar yapılıyor.
Gezi'de nasıl ki mesele 3-4 tane ağaç değilse burada böyle bir şey var. Doğubeyazıt'ta HDP'nin bildirisiyle bağlantılı bir durum var. Türkiye genelinde de bunun üzerinden bir çalışma ve manipülasyon yapılıyor. İnsanların protesto hakkı vardır. Ama bunun altında çok önemli 2 nokta var. Kandil artık yok oluyor, ikinci bir Kandil için uğraşan PKK ve uzantıları Ağrı'nın hemen karşısında İran'ın hemen içinde Maku-Dambat kampını faaliyete geçirmek istiyorlar.
Dolayısıyla bütün PKK güçlerini oraya kaydırıyorlar. Hükümetimiz orada çok büyük tedbirler alıyor. İran'ın karşı çıkmasına rağmen duvarlar örüldü. Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerinde karakol kurulmaya başlandı. Orayı Kandil yapmak isteyen PKK'nın Ermenistan ile birleşip o koridoru açmak isteyen terör örgütünün önünü kapatmaya yönelik bir güvenlik hamlesi var. Tam da bu dönemde yapılması dikkat çekicidir.
Doğubeyazıt'taki olay farklı bir olaydır, vatandaşları suçlayıcı bir şey söyleyemeyiz. Ama iyi niyetli vatandaşların içine sızmış uluslararası istihbarat örgütleri var. Bunun hemen akabinde HDP'nin bildirisi de bunu doğruluyor. Gaziantep, İzmir ve Ağrı… Buradaki yapıları iyi incelemek lazım. Hem Suriye hem Yunanistan hem de İran açısından iyi incelemek gerekir.
Ağrı'da yaşanan olayın arka planını çok iyi okumak lazım. İran'daki PKK kampını harekete geçirmek isteyenlere bizim askerlerimizin müsaade etmemesi ve İran'ın bize karşı dostane olmayan tutum içerisinde olması PKK'ya destek vermesi, bunları Doğubeyazıt olayının arkasında arayabiliriz.
Burada halkı manipüle etmek için uğraşan kesimler var. Bunu çok iyi irdelemek lazım. Oradaki durumu vatandaşın fatura protestosu olarak görürsek büyük fotoğrafı kaçırmış olabiliriz. Bu anlamda mutlaka hükümetimiz ve devletimiz gerekli bilgilere sahiptir. Tüm Türkiye de bunu iyi anlasınlar, HDP'nin bildirisiyle bunu birleştirsinler Türkiye'nin başına elektrik zamları üzerinden bunu bahane ederek iyi niyetli vatandaşları kullanarak bir karışıklık çıkarmak istiyorlar.
Ermenistan-İran hattı PKK için çok önemli. Kandil yerle bir oldu ve orada nefes alamıyorlar. Son zamanlarda Barzani ile de anlaşamadıkları için orada koridor da kuramıyorlar. Olayı böyle değerlendirmek lazım. Bu olay saf bir elektrik protesto olayı değildir. Vatandaşlarımız iyi niyetlidir ve protesto hakkı var. Fakat altında İran istihbaratı ve PKK güçlerinin karışıklık çıkarma niyetleri vardır."
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel:
"Sokak hareketleri tıpkı Gezi sürecindeki gibi masum bir sembol üzerinden bir ağaç üzerinden şimdi elektrik üzerinden, daha sonra bunun kontrolden çıkacak şekilde bir sokak hareketine dönüştürmek gibi bir proje olduğunu anlıyoruz. Bu oldukça tehlikeli ve riskli. "
Gazeteci Murat Özer:
"Elektrik faturalarıyla alakalı milletimizin hassasiyetinin gerçekçi bir hassasiyet olduğuna katılıyorum. Fakat bu husus gerçekten çok önemli. Kandil uzun bir süredir zaten Türkiye'de sokak hareketlerini tetikleyecek pek çok şeyi yapmak için talimat verdi."
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