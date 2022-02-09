HDP’nin kirli yüzü bir kez daha deşifre oldu: Bu kez Ağrı’da denediler! Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor?

İKİNCİ KOBANİ PROVOKASYONU MU?

Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor? Perde arkası ne? Öte yandan 367 krizinin aktörleri yine devrede. Başkan Erdoğan'ın 2023 öncesi adaylığını kimler engellemek istiyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı: MİT TIR'ları krizinin, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı da oldu. Onunla başlayıp devam eden olaylar sürecine baktığımızda benzer şeyleri yaşadık. Gezi olaylarından tutun da 17-25, Hendek krizi vs. Bunların hepsi terör örgütlerinin FETÖ'nün PKK'nın birlikte yürüttüğü ortaya çıktığı olaylar dizisiydi bunlar. Bugün de benzer sürecin yaşandığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine giderken hem kamuoyunda bir huzursuzluk yaratmak olayları sokağa taşımak ve buradan çıkacak çatışma alanıyla beraber siyasetin olumsuz etkilenmesi. Dün tutmadı bu tür girişimler bugün de tutmayacak.

"BİR APARAT OLDU"

Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Bir Türkiye partisi olmadı hiçbir zaman. Her zaman Kandil mesajları üzerinden ülkenin huzur ve barışını baltalamaya çalışan bir aparat oldu.

Bu konuda ben herkesi çok dikkatli olmaya duyarlı olmaya Kobani'de yaşadıklarımız Yasin Börü'nün halen acısı hepimizin kalbinde. Bütün bunlara çok dikkat etmek lazım.