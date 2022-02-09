HDP'nin kirli yüzü bir kez daha deşifre oldu: Bu kez Ağrı'da denediler! Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor?
HDP'nin elektrik ve doğalgaz faturalarını bahane ederek sokak çağırısı yaptığı ortaya çıktı. HDP Genel Merkezi'nden örgütlere gönderilen yazıda skandal bir talimata yer verildi. Yazıda, parti ambleminin olmadığı pankart ve döviz görsellerin kullanılması istendi. HDP sokak çağrısının ilk denemesini Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde gerçekleştirirken sosyal medya hesaplarından "AK Parti'nin en çok oy aldığı Ağrı'da halk ayaklandı" ifadeleri ile algı oluşturmaya çalıştı. Sokak talimatlarının arkasında Kandil'den gelen talimat mı var? Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü. HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı. Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.
FATURALARI BAHANE EDİN
HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz görsellerinin kullanılmasını da istendi.
AĞRI DOĞUBEYAZIT'TA DENEDİLER
HDP sokak çağrısının ilk denemesini Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde attı. HDP'liler, "elektrik zammını" bahane ederek TEDAŞ ilçe binası önünde toplanan kalabalık, "Erdoğan istifa" sloganları attıkları görüldü. HDP Doğubeyazıt İlçe Teşkilatı'nın twitter hesabından "Bazid halkı, yetkililerin politikalarına karşı duruşunu yetkililere ve kurumlara gösterdi. Halkın Demokratik Partisi olarak halkımızın tavrından gurur duyuyoruz" paylaşımıyla provokasyonu kendilerinin düzenlediği bir kez daha ortaya çıktı.
Bununla da yetinmeyen HDP Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçe'sini AK Parti'nin kalesi gibi olarak göstererek sokak eylemini, "AK Parti'nin en çok oy aldığı Ağrı'da halk ayaklandı" ifadeleri ile algı oluşturmaya çalıştı. 31 Mart seçiminde HDP Doğubeyazıtlıların yüzde 70'e yakın oyunu alarak seçimi kazandı. Halbuki Ak parti Doğubeyazıt İlçesi'nde yüzde 27,86 oy alırken HDP ise; yüzde 68, 39 oy alarak kazanan taraf oldu.
İKİNCİ KOBANİ PROVOKASYONU MU?
Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor? Perde arkası ne? Öte yandan 367 krizinin aktörleri yine devrede. Başkan Erdoğan'ın 2023 öncesi adaylığını kimler engellemek istiyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı: MİT TIR'ları krizinin, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı da oldu. Onunla başlayıp devam eden olaylar sürecine baktığımızda benzer şeyleri yaşadık. Gezi olaylarından tutun da 17-25, Hendek krizi vs. Bunların hepsi terör örgütlerinin FETÖ'nün PKK'nın birlikte yürüttüğü ortaya çıktığı olaylar dizisiydi bunlar. Bugün de benzer sürecin yaşandığını görüyoruz.
"DÜN TUTMADI BUGÜN DE TUTMAYACAK"
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine giderken hem kamuoyunda bir huzursuzluk yaratmak olayları sokağa taşımak ve buradan çıkacak çatışma alanıyla beraber siyasetin olumsuz etkilenmesi. Dün tutmadı bu tür girişimler bugün de tutmayacak.
"BİR APARAT OLDU"
Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Bir Türkiye partisi olmadı hiçbir zaman. Her zaman Kandil mesajları üzerinden ülkenin huzur ve barışını baltalamaya çalışan bir aparat oldu.
Bu konuda ben herkesi çok dikkatli olmaya duyarlı olmaya Kobani'de yaşadıklarımız Yasin Börü'nün halen acısı hepimizin kalbinde. Bütün bunlara çok dikkat etmek lazım.
367 KRİZİNİN AKTÖRLERİ YİNE DEVREDE
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Türkiye'de son 20 yılda hukuku zorlayarak sonuç alma dönemi geçti ya da siyaseti zorlayarak sonuç alma dönemi geçti.
HDP KOBANİ İÇİN HALKI SOKAĞA DÖKMÜŞTÜ
HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. O dönemde HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde bir çağrı yapıldı.
HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu, 43 sivil hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4 bin 291 şüphelinin gözaltına alındı. Türkiye genelinde 2 bin 389 olay meydana geldi. Olaylara 121 bin 899 göstericinin katıldı. 27'si kaymakamlık binasına 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2 bin 558 binaya saldırıda bulunulduğu ve zarar verildiği tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sait Uçar kimdir, kaç yaşındaydı? Karadenizli sanatçı Sait Uçar neden öldü?
- Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?
- Halil Falyalı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?
- Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?
- MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ başvuruları son gün ne zaman?
- Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...
- Afyon'da yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Afyon'da okullar tatil olacak mı? Afyon Valiliği son dakika...
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
- LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?
- Survivor eleme hangi gün? Survivor eleme gecesi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz için emeklilik şartı! Yaş, yıl, prim şartı aramaksızın 10, 15, 25 yılda emekli olun! Erken emeklilik...
- Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak'ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...