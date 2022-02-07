HDP'den sokak çağrısı! Elektrik zamlarını bahane edildiği oyun belgesiyle deşifre oldu!
Türkiye'de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin, ülkede karışıklık çıkartma amacıyla elektrik zammını bahane ederek sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Parti genel merkezinden gönderilen talimat yazısında parti ambleminin olmadığı pankart, döviz görsellerin kullanılmasını istendi. İşte haberin detayları...
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü.
ELEKTRİK ZAMMINI BAHANE EDİN
HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı. Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.
ÖZ YÖNETİM VURGUSU
HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. görsellerin kullanılması da istendi.
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