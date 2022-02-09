Elektrik faturasını düşürecek 4 formül! Elektrik düzenlemesi nasıl yapılacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Elektrik tarifelerine yeni düzenleme geliyor. Peki elektrik faturalarında yeni düzenleme nasıl olacak? Üzerinde çalışılan formüller neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Tüketicilerden gelen şikayetler üzerine elektrik tarifeleri ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.
Konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ın talimat verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak" dedi. Yapılacak düzenlemenin özellikle esnafa yönelik olacağı belirtiliyor.
Elektrik faturalarında yeni düzenleme nasıl olacak? Yüksek faturalar nasıl düşürülecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları canlı yayında anlattı.
İŞTE ÜZERİNDE ÇALIŞILAN 4 ALTERNATİF
1- ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.
2- KW'NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 KW'ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 KW olarak kabul görüyor. Bunun için 210 KW'lik sınırın 230 KW'ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.
3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127'lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor.
4- DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor.
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