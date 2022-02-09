Yastık altı altın için yeni paket hazırlığı! 5 bin ton altın sisteme dahil edilecek

Yastık altında çıkan altının her bir tonu ekonomiye giren sıcak paradır ve enflasyon yaratmadan girecek olan bir paradır. En önemli noktalardan biri de bu olacaktır. 5 bin ton altının ekonomiye girmesi zaman alacaktır ama yıllık hedefte 5 milyar dolar gibi bir rakam var ve bunlar ciddi rakamlar.