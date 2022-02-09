Yastık altı altın için yeni paket hazırlığı! 5 bin ton altın sisteme dahil edilecek
Yastık altındaki 5 ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını duyurdu. Piyasa değeri 300 milyar doları bulan yastık altındaki 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Süreç nasıl ve ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen değerlendirdi.
İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen'in açıklamaları:
"Yastık altındaki altınların çıkarılması için çalışmalar 12 yıldır devam ediyor. Bu çalışmalar çeşitli bankalarla beraber yürütülüyor. Son 2 yıldır yastık altındaki altının önemi burada yatan paranın büyüklüğü ve bu çıkarıldığında ülkemizin kazanacağı faydalar devletimizin değişik kademelerince ele alınmaya başlandı.
Yastık altında 5 bin ton civarında altın var. Bu altınlar yastık altına dün girmedi, yaklaşık 50 yıllık bir birikimi ifade ediyoruz. 5 bin ton bir hedeftir asıl olan budur. 50 yılda yastık altına giren altını 1 yılda çıkarmaktan bahsetmiyoruz.
Biz geçmişte 10 yılda 100 tona yakın bir altının yastık altından çıkmasını sağladık yaptığımız çalışmalarla. Şimdi amacımız bunu tüm Türkiye'ye yaymak. Bunun için Kuyumcu Altın Değerlendirme Sistemini kurduk. Bu sistemi geliştirmek üzereyken devlet ile bir araya geldik. Bunu daha kapsamlı bir hale getirdik.
Yapılan çalışmalar neticesinde yeni sistemi 1,5 yıl önce sahaya indirdik. Şu anda 200'e yakın noktada bu çalışma yapılıyor. Amacımız bunu Türkiye'ye binden fazla noktaya yaymak. Önceden sadece belirli zamanlarda belirli gün ve yerlerde yapılıyordu. Bu şimdi her an başvuru yapılabilecek, işten çıktığında başvuru olabilecek bir sistem olacak.
KAD-SİS yazılıma dayalı güvenli bir mekanizmaya sahip bir sistem. Halk altının altın olarak durmasını istiyor. Altının içinden bir 3 gram almak istediğinde bunu para olarak değil altın olarak talep ediyor. Bunu sağlayacak mekanizmalar da geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nebati yeni sistemin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.
Bunun yanında bir takım daha yenilikler gelecek. Bu işleyen bir sistemin üzerine daha da etkili daha da kılcallaşacak daha güvenliği artıracak ve halkın taleplerini karşılayacak. KAD-SİS ile zaman içerisinde yılda 100 tonlara varacak rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çok ciddi bir hedef.
Yastık altında çıkan altının her bir tonu ekonomiye giren sıcak paradır ve enflasyon yaratmadan girecek olan bir paradır. En önemli noktalardan biri de bu olacaktır. 5 bin ton altının ekonomiye girmesi zaman alacaktır ama yıllık hedefte 5 milyar dolar gibi bir rakam var ve bunlar ciddi rakamlar.
Para basarak değil ekonomide enflasyon yaratmadan ekonominin içine girecek sıcak paradır. Ekonomiyi dolaylı etkenlerle canlandıracak etkilerdir."
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