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Üsküdar’da doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkıldı

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Üsküdar’da doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkıldı

İstanbul Üsküdar’da dün öğle saatlerinde bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişinin camdan fırladığı patlamada 4 kişi yaralandı. Hasar alan bina bugün yıkılmaya başlandı. Olay yerinde bulunan Mehmet Nilüfer’in konuğu olan İş Güvenli Uzmanı Rüştü Uçar önemli değerlendirmelerde bulundu.

İş Güvenli Uzmanı Rüştü Uçar'ın öne çıkan ifadeleri:

"Çok üzücü bir olay yaşandı. Doğalgaz biz kullanırken çok sessiz ve masum gibi duruyor. Bize çok büyük faydaları var. Fakat ortamda yüzde 4'ün üzerinde olduğu zaman patlamaya müsait olan bir gaz oluyor.

Doğalgaz havadan hafif ve yukarıda birikiyor. Yeni yapılan binalarda üst taraflarda hava açıklığı bırakılıyor. Aynı zamanda bir takım dedektör olması lazım. Sızıntı ya da kaçan olduğunda bizi uyarması gerekir. Bunların gazı kesen özelliği de var.

Doğalgaz aslında kokusuz bir gaz ancak biz bunun içine kükürtlü bir malzeme koyarak bu kokuyu hissediyoruz. İşte bunu hissettiğimiz anda ana vanayı kapatmamız gerekiyor. Sonrasında pencereyi açarak dışarı çıkacağız.

Kesinlikle ve kesinlikle elektrikle ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Burada önemli olan gaz akışının kesilmesi çok önemli. Menfezler kesinlikle kapatılmamalı."

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