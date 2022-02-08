Üsküdar’da doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkıldı

İş Güvenli Uzmanı Rüştü Uçar'ın öne çıkan ifadeleri:

"Çok üzücü bir olay yaşandı. Doğalgaz biz kullanırken çok sessiz ve masum gibi duruyor. Bize çok büyük faydaları var. Fakat ortamda yüzde 4'ün üzerinde olduğu zaman patlamaya müsait olan bir gaz oluyor.