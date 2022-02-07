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Üsküdar’da korkutan doğalgaz patlaması! Vatandaşlar ne yapmalı? Hangi kokuya dikkat edilmeli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Üsküdar’da korkutan doğalgaz patlaması! Vatandaşlar ne yapmalı? Hangi kokuya dikkat edilmeli?

İstanbul, Üsküdar’da öğle saatlerinde bir binada korkutan bir doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerinde 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Peki doğalgaz patlaması neden olur? Vatandaşlar ne yapmalı? Hangi kokuya dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İş Güvenliği Uzmanı Rüştü Uçan değerlendirdi.

İş Güvenliği Uzmanı Rüştü Uçan'ın canlı yayında anlattıkları:

"Doğalgaz havadan hafif bir gaz. Evlerde ve doğalgaz kullanılan yerlerde eğer kükürt (çürük yumurta) kokusu hissedildiği an hemen vana kapatılmalı. Bu süre içerisinde evdeki hiçbir elektrikli alete dokunmamak gerekiyor.

Eğer lamba yanıyorsa yanacak kapalıysa kapalı kalacak. Buzdolabı kapalıysa kapalı kalacak. Elektrikli hiçbir alete durumu değiştirecek şekilde dokunulmaması gerekiyor.

Süreçte vanayı kapattıktan sonra mümkünse pencereler açılıp dışarı çıkılmalı. Sonra da hemen ana vana kapatılmalı ve yetkili kurumlar aranmalıdır. Eğer aksi bir durum yaşanırsa patlama meydana gelir.

Balkonlarda yer alan kombi çıkışları kapatıldıktan sonra uzatılmıyor bu da olumsuz durumlara yol açabiliyor. Mutlaka kombilerin baca çıkışları dışarıda olmalı."

Korkutan patlama! Eğer bu koku geliyorsa... KORKUTAN PATLAMA! EĞER BU KOKU GELİYORSA...
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