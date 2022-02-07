Üsküdar’da korkutan doğalgaz patlaması! Vatandaşlar ne yapmalı? Hangi kokuya dikkat edilmeli?

İş Güvenliği Uzmanı Rüştü Uçan'ın canlı yayında anlattıkları:

"Doğalgaz havadan hafif bir gaz. Evlerde ve doğalgaz kullanılan yerlerde eğer kükürt (çürük yumurta) kokusu hissedildiği an hemen vana kapatılmalı. Bu süre içerisinde evdeki hiçbir elektrikli alete dokunmamak gerekiyor.