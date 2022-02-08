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Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde bazıları "kombi açmayan komşu" mağduru oluyor. Komşusu kalorifer yakmayıp tasarruf ettiği için ısınamıyor, doğal gaza fazla yüklenip yüksek tutar fatura ödemek durumunda kalabiliyor. İşte bu durumda kat maliklerinin kombi yakmayan komşuya karşı hangi hakları var sorusuna yanıt aradık. Detaylar haberimizde...

Kışın sert soğuğu bir yana "kombi yakmayan komşu" ısınma zorluğunu ve fatura yükünü beraberinde getiriyor.

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Halk sağlığının korunması amacıyla il hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre dış ortam sıcaklığı 15 derecenin altına düştüğünde ısıtma sistemlerinin çalıştırılması gerekiyor.

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Ancak bazı kat malikleri kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınıyor, bunun yanı sıra kombi açılmayan hane nedeniyle komşular doğal gazı fazla tüketiyor.

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Merkezi sistem ısınma modelinde ise pay ölçerler var, kat maliklerinden bazısı payına düşen yakıt miktarını düşürmek için çeşitli yollara başvuruyor.

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Merkezi ısınmada pay ölçeri az göstermek için petekleri devre dışı bırakıyorlar, haliyle diğer komşu etkileniyor, bu durumda komşu diğer komşusunu şikayet edebiliyor.

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Kaloriferi yakmayan kişi, kat mülkiyeti kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor.

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Mağdur komşular sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor.

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa hakim bu zararın tazminini isteyebilir

Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

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