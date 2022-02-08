08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi. Patlamanın yaşandığı bina ve patlamanın çevresinde bıraktığı tahribat havadan görüntülendi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Valiliğimizce 14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılana kadar kira yardımında bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 10:08
  • 1
  • 15
Üsküdar’da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Üsküdar’da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

  • 3
  • 15
Üsküdar’da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı.

  • 4
  • 15
Üsküdar’da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı.

  • 5
  • 15
Üsküdar’da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.