Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi. Patlamanın yaşandığı bina ve patlamanın çevresinde bıraktığı tahribat havadan görüntülendi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Valiliğimizce 14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılana kadar kira yardımında bulunacağız" ifadelerini kullandı.