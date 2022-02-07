Son dakika: Üsküdar’da binada korkutan patlama

"KORKUNÇ BİR PATLAMA SESİYLE İRKİLDİK"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, A Haber canlı yayınında korkunç anları anlattı. Türkmen, "4 katlı bina. Patlama 4'üncü katta meydana geldi. Üsküdar merkezde tam belediyemizin karşısı burası. Saat 13.30 sularında gerçekten çok şiddetli bir patlama oldu biz de duyduk. Korkunç bir patlama sesiyle irkildik." dedi.

1 KİŞİ CAMDAN YERE FIRLADI

Yaralılarla ilgili son durumu paylaşan Türkmen, "Doğal gaz kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. 3 yaralımız var 1 tanesi bu patlamanın şiddetiyle camdan fırlayarak yere düşen bir vatandaş. Onun biraz kırıkları var. Onun durumu diğerlerine göre biraz daha ağır. Ama hayati tehlikesi yok. Bilinci yerinde." şeklinde konuştu.