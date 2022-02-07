Son dakika: Üsküdar'da binada korkutan patlama
Son dakika! İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada henüz bilinmeyen bir sebepden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edilirken, Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, 4 kişinin yaralandığını 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, korkunç anları canlı yayında anlattı. Türkmen, "Korkunç bir patlama sesiyle irkildik" dedi. Bir kişinin camdan fırlayıp yere düştüğünü anlatan Türkmen, durumunun ağır olduğunu belirtti. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek olay yerinden detayları aktardı.
4 KİŞİ YARALANDI
Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
PATLAMA SIRASINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA
Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'taki 5 katlı binanın 4 'üncü katında patlama meydana geldi. Patlamayla binanın çevresindeki cadde ve sokaklarda panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bir babanın çocuğunu alarak kaçtığı görülüyor. Bu sırada yola enkaz parçaları düşüyor. İş yerlerinde bulananlar dışarı çıkıyor. Kısa süre sonra çok sayıda kişinin patlama meydana gelen binaya doğru yardıma gidiyor.
Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, A Haber canlı yayınında 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Demiryürek, "En üst katında doğalgazdan olduğunu düşündüğümüz, 3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var. 2'sinin durumunun ağır olduğu yönündeydi ancak durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi geldi. Binanın üst katı kullanılmaz durumda. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.
"KORKUNÇ BİR PATLAMA SESİYLE İRKİLDİK"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, A Haber canlı yayınında korkunç anları anlattı. Türkmen, "4 katlı bina. Patlama 4'üncü katta meydana geldi. Üsküdar merkezde tam belediyemizin karşısı burası. Saat 13.30 sularında gerçekten çok şiddetli bir patlama oldu biz de duyduk. Korkunç bir patlama sesiyle irkildik." dedi.
1 KİŞİ CAMDAN YERE FIRLADI
Yaralılarla ilgili son durumu paylaşan Türkmen, "Doğal gaz kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. 3 yaralımız var 1 tanesi bu patlamanın şiddetiyle camdan fırlayarak yere düşen bir vatandaş. Onun biraz kırıkları var. Onun durumu diğerlerine göre biraz daha ağır. Ama hayati tehlikesi yok. Bilinci yerinde." şeklinde konuştu.
BİNADA ÇÖKME RİSKİ VAR MI?
Böyle bir risk bulunmuyor.
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