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Hollanda’dan getirilen Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl? Babası A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 05.02.2022 13:20
Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanenin yönetimi tarafından fişi çekilmek istenen Dilara Şahin, İstanbul'a getirilmişti. Dilara altı gündür hastanede tedavi altında. Peki Dilara’nın sağlık durumu nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan babası Oğuz Şahin anlattı.
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