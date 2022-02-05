05 Şubat 2022, Cumartesi
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Hollanda’dan getirilen Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl? Babası A Haber’e konuştu
Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanenin yönetimi tarafından fişi çekilmek istenen Dilara Şahin, İstanbul'a getirilmişti. Dilara altı gündür hastanede tedavi altında. Peki Dilara’nın sağlık durumu nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan babası Oğuz Şahin anlattı.