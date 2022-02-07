Kar felaketi yaşayan Isparta’da son durum ne? Neden ölüm üzerinden algı operasyonu yapıldı?
Isparta'da kar yağışı nedeniyle hasar oluşan elektrik hatlarının büyük bölümü onarıldı. Kent ve ilçe merkezlerine elektrik verildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen değerlendirdi.
Şükrü Başdeğirmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"20 yıldan fazladır ilk defa bu kadar kar yağışı olan bir durum yaşandı. Şehir merkezinde 45 santim, üst mahallerimizde 80 santim, merkez ve ilçelerde 1 metrenin üzerinde kar kalınlığı oluştu. Bu yağışla beraber bir takım zorluklar geldi. 9 saat hiç durmadan bir kar yağışı oldu.
Müdahale edip tekrar döndüğümüz yere baktığımızda kar yemen yükseldi. Sürekli ana noktaları temizlemek için büyük bir mücadele verdik. Okul alanları, hastane ve otogar gibi insanların çok kullandığı alanları temizlemek için uğraştık.
Kar yağışından sonra hemen temizliğe başladık. Yol kenarlarında kalan karları kamyonlarla toplayarak şehir dışına taşıyacağız. İşimiz kolay değil ama bunun yanında bereketi de düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl kuraklık yaşandı. Biz Eğirdir Gölü'nde su alıyoruz. Burada debinin düşmesi suyu vermemizi engellemeye başlamıştı.
Burada yaşanan duruma karşı çevre illerden destek istedik. Afyon, Konya ve Denizli'ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Hemen kar küreme ve tuzlama araçlarını gönderdiler. İl Özel İradesi köyleri temizledikten sonra araçlarla bize destek oldu.
Şu anda hiçbir vatandaşımızdan ciddi bir şey şikayet almadık, mücadele ettik. Özel ihtiyaçları olan vatandaşlarımıza destek olduk ve gerekeni yaptık. Yalvaç ilçesinde bir ölüm hadisesi yaşandı. 70 yaşında bir vatandaşımız kendi halinde yaşayan ve dışardan hiçbir destek almayan ve kimseyle görüşmeyen biriydi.
Onun yaşandığı bölgede elektrik kesintisi olmadı. Evinde sobası ve yakacağı var. İçeri giren görevliler bunları gördü ve notlarını aldılar. Başsavcı da bu konuda açıklamasını yaptı. Kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Ancak bu konuda algı operasyonları yapıldı, buradan nereye varmaya çalışıyorlar? Evlerinde elektrik olmayan aileler için harekete geçtik KYK yurtlarını açtık, otellere gönderdik. Evlerine kadar gidip ısıtıcılar teslim ettik. Vatandaşlarımız da bunlara şahit oldu."
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