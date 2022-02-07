Kar felaketi yaşayan Isparta’da son durum ne? Neden ölüm üzerinden algı operasyonu yapıldı?

Şu anda hiçbir vatandaşımızdan ciddi bir şey şikayet almadık, mücadele ettik. Özel ihtiyaçları olan vatandaşlarımıza destek olduk ve gerekeni yaptık. Yalvaç ilçesinde bir ölüm hadisesi yaşandı. 70 yaşında bir vatandaşımız kendi halinde yaşayan ve dışardan hiçbir destek almayan ve kimseyle görüşmeyen biriydi.