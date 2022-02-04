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Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor? Anıtlara saldırıların perde arkasında ne var?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor? Anıtlara saldırıların perde arkasında ne var?

HDP'li vekil Regaib Gecesi İslam'ı hedef aldı. İstanbul milletvekili Oya Ersoy TBMM'de Müslümanlara hakaret etti. Atatürk anıtlarında ise provokatif olaylar yaşandı. Zamanlaması manidar provokatif eylemlerin arkasında kim var? Samsun ve Edirne'de anıtlara saldırıların perde arkasında ne var? Kim bu provokatörler? Gündemin önemli gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

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