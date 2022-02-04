Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'e özel son dakika açıklamaları
A Haber ekranlarındaki özel yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Oktay iç siyasetteki gelişmelerden dış politikaya, ekonomide son durumdan terörle mücadeleye kadar önemli konular hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber ekranlarında Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlıyor.
OKTAY'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
SAMSUN'DA ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRI
Sosyal medyaya bakarsanız bunun arkasından yararlanmaya çalışanların kimin olduğunu görürsünüz. Hangi oyunları kurarlarsa arzu ettikleri sonuçları alamayacaklar. İğrenç bir olaydı ve şahıslar hemen yakalandı. Geçmişteki oyunlar yeni Türkiye'de sergilenemez Türkiye vesayet odaklı bir ülke değildir. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.
HDP'DEN İSLAM'A HAKARET
Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bunu söylemek gericiliğin daniskasıdır.
"İNLERİNE GİRECEĞİZ DEDİK GİRDİK"
Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil, tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var. Terör örgütüne katılanların sayısı sıfıra yakın. PKK'ya yapılan Kış Kartalı operasyonu son derece etkiliydi devamı da gelecek. EREN operasyonları da kesintisiz sürecek.
ABD YENİDEN DEAŞ'I KULLANMAK İSTİYOR
DEAŞ karşı ABD tarafından bölgede yeniden kullanılmak isteniyor. Türkiye DEAŞ ile fiili mücadele eden tek ülkedir. ABD savunma bütçelerinde PKK/PYD'ye yardım yer alıyor.
PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ
Ukrayna ziyareti çok kapsamlıydı, Rusya ile de öyle olacak. Tarafların tekrar konuşması gerekiyor. Ukrayna ev sahipliğimizi kabul etti, Rusya ile görüşüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
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