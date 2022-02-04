Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan A Haber’e özel son dakika açıklamaları

"İNLERİNE GİRECEĞİZ DEDİK GİRDİK"

Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil, tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var. Terör örgütüne katılanların sayısı sıfıra yakın. PKK'ya yapılan Kış Kartalı operasyonu son derece etkiliydi devamı da gelecek. EREN operasyonları da kesintisiz sürecek.