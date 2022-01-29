Necip Hablemitoğlu'nun 'Köstebek' kitabının yayıncısı o kara günleri anlattı: Hayatım altüst oldu
2002 yılında bir suikast sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun Fetullah Gülen hakkında yazdığı 'Köstebek' kitabının yayıncısı Hayri Bildik, cinayet zanlısının Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmesini değerlendirdi. Bildik, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahkeme çağırırsa ben de seve seve yaşadıklarımı anlatırım" dedi. Bildik, 'Köstebek' kitabını yayınladıktan sonra hayatının altüst olduğunu söyledi.
FETÖ'nün kumpasıyla 2010 yılında Ergenekon davasından tutuklanan Hayri Bildik, halen kanser ve kalp hastalığıyla mücadele ediyor. Hayri Bildik, kitabı yayınlama sürecini ilişkin ise, "Yayınevimizin avukatı, aynı zamanda da akrabam olan Arif Hikmet Bildik, bir gün Necip Hablemitoğlu'ndan bahsetti, 'Kitabını kimse yayınlamaya cesaret edemiyor' dedi. Ben de 'Olur mu öyle şey, biz yayınlarız' dedim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak Çarşamba akşamı canlı yayında Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın, MİT tarafından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşıyken TSK'dan ihraç edilen Bozkır, yurtdışına kaçmıştı.
NURİ GÖKHAN BOZKIR
Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu ise Fethullah Gülen hakkında 'Köstebek' adlı bir kitap yazarken 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Hablemitoğlu'nun o kitabı, ölümünden sonra Toplumsal Dönüşüm Yayınevi tarafından basıldı. O yayınevinin kurucusu Hayri Bildik'in de başına gelmeyen kalmadı.
KANSER ETTİLER
2010 yılında Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Hayri Bildik hakkında Ergenekon davası açıldı. Bildik'in davası, daha sonra Ergenekon ana davasıyla birleşti.
Bildik, bu süreçte kanser ve kalp hastası oldu. İlk olarak böbreğinde çıkan kanser, vücuduna yayıldı. Bir böbreği alındı. Diğer böbreği de sorunlu olan Bildik, halen ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bildik'e FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan hakimler, ceza verdi ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada beraat etti.
"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
İzmir'de yaşayan Hayri Bildik, Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna'dan getirilmesini değerlendirdi. Bildik, "Rahmetli Necip Beyin ruhu şâd olsun. MİT getirmiş, Cumhurbaşkanı açıkladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Duyarlı basına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu olayı sürekli gündemde tuttunuz. Sorgusu ve mahkemede yargılaması yapılacak. Mahkeme çağırırsa ben de seve seve yaşadıklarımı anlatırım. 'Köstebek' kitabını yayınladıktan sonra hayatım altüst oldu. Bütün düzenim bozuldu. Avukat kızım Dilşat Şeyda Aymak ile çok mücadele ettik" dedi.
KİMSE YAYINLAMAYA CESARET EDEMEDİ
Hayri Bildik, Hablemitoğlu'nun kitabını yayınlama sürecini ise şöyle anlattı: "Yayınevimizin avukatı, aynı zamanda da akrabam olan Arif Hikmet Bildik, bir gün Necip Hablemitoğlu'ndan bahsetti, 'Kitabını kimse yayınlamaya cesaret edemiyor' dedi. Ben de 'Olur mu öyle şey, biz yayınlarız' dedim. Ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı."
SİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR
Hayri Bildik'in avukat kızı Dilşat Şeyda Aymak ise şunları söyledi: "Rahmetli Necip Hablemitoğlu yıllar öncesinden FETÖ isimli terör örgütünün devleti sardığını ve her hücresine kadar örgütlendiğini söylüyordu. Sayın Hablemitoğlu sadece söylemekle kalmadı, bildiklerini yazmaya başladı. Kitap daha basılmadan katledildi. Kitap müvekkilim Hayri Bildik tarafından basıldığında ise müvekkilimin hayatı alt üst oldu. Rahmetliyi katledenler Köstebek isimli kitabını yayınlandığı için müvekkilimi sindirmeye çalıştı. Müvekkilim sahte delillerle kumpas kurularak Ergenekon davası ile yargılandı ve yıllar sonra beraat etti. Yargılanırken bile dik duruşundan ödün vermedi. Köstebek isimli kitabın basımı ile ve sonrasında kendisine ve en yakınlarına yaşatılan mağduriyetlerin hiçbir telafisi yok. Dilerim rahmetli Necip Hablemitoğlu, rahmetli Uğur Mumcu ve diğer aydınlarımızın katil ve katilleri bir an önce bulunsun."
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