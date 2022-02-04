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2021'de Yunanistan 15 bin kişiyi ölüme terk etti! Türkiye yaşam eli uzattı

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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2021’de Yunanistan 15 bin kişiyi ölüme terk etti! Türkiye yaşam eli uzattı

2015 yılında Aylan bebeğin karaya vuran cansız bedeni herkesi üzüntüye boğdu. Bu acı ölüm kısa süreli bir farkındalık oluşturdu. Finlandiya dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekmek için Aylan bebeğin resmini 5 Euro'luk bozuk paranın üstüne bastı. Ancak bunların hepsi unutuldu.

Yunanistan 2021 yılında 15 binden fazla mülteciyi ölüme terk etti. Bazılarına ateş etti, bazılarının da botlarını batırdı. İnsanlık dramını tüm dünya izlemeye devam ediyor.

Türkiye ölüme terk edilenleri kurtaran ülke oldu. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 bin 174 düzensiz göçmene yaşam eli uzattı.

Kurtarılan göçmen sayısı:

İzmir'de 6 bin 595

Muğla'da 2 bin 945

Aydın'da 2 bin 909

Çanakkale'de 1570

Balıkesir'de 1126

Antalya'da 29

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi.



Birleşmiş Milletlerin göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin ortaya çıkmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşüyoruz" bilgisini paylaştı.

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