Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık! Yunanistan’daki insanlık vahşetinden kurtulan göçmenler o anları anlattı

GERİ İTTİKLERİ İÇİN HAYATLARINI KAYBETTİLER

Düzensiz göçmenlere kötü davranılmaması gerektiğini vurgulayan Riyaz A, şunları kaydetti:

"Biz insanız. Bizim ülkemizde de Türkiye'de Yunanistan'da da insanlar var. İnsanlar arasında ayrım yapılmamalı. Avrupa Birliği bunları görüyor ve duyuyor. Arkadaşlarımızı ince üstleriyle geri ittikleri için hayatlarını kaybettiler. Dünyada herhangi bir ülkede göçmenlere böyle davranılmıyor. Biz yoksul bir yerden geliyoruz. Hırsızlık yapmak için değil, çalışmak için geliyoruz."

Bangladeş uyruklu Muhammet T. de Yunanistan'da kendilerine çok kötü davrandıklarını ve vefat eden arkadaşları için çok üzüldüklerini dile getirdi.