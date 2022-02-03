Son dakika: Yunanistan zulmünde ölen mülteci sayısı arttı! Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yunan medeniyetinin göstergesi
Son dakika haberleri... Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Başkan Erdoğan da Yunanistan'ın vicdansızlığına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Botları batırılıp ölüme terk edilen nice insanlar oldu. Bunları Yunanistan'dan ilk kez görmüyoruz. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi" dedi.
Edirne Valiliği Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Dün 12 göçmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Edirne Valiliği yapılan yeni açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.
AB VE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
İçişleri Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından göçmenlerin cansız bedenlerinin görüntülerini paylaştı.
AB'nin göçmen tavrına tepki gösteren Bakan Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. " ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;
"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"
ÖLÜ SAYISI ARTTI
Edirne Valiliği yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecilerden gelen yeni haberi paylaştı. Valilik tarafından yapılan bildiride ölü sayısının arttığına dikkat çekildi.
12 can kaybının ardından 4 göçmenin daha hayatını kaybettiği açıklandı.
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