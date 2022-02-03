Son dakika: Yunanistan zulmünde ölen mülteci sayısı arttı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: Yunan medeniyetinin göstergesi

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Edirne Valiliği yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecilerden gelen yeni haberi paylaştı. Valilik tarafından yapılan bildiride ölü sayısının arttığına dikkat çekildi.

12 can kaybının ardından 4 göçmenin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın mültecileri ölüme itmesine tepki gösterdi.

Yunanistan'ı ve sessiz kalan AB'yi hedef alan Başkan Erdoğan, "12 tane insanı orada dondurarak buna seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Daha önce de botlarda şişlenerek batırılan insanlar oldu. Yunanistan'ın alışımış tavrını göstermek açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB hep sessiz kaldı. Dünya hep sessiz kaldı. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de orada 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne sessiz kaldılar. Biz de dünyada hangi liderle görüşürsek bu görüntüleri göstereceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.