03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yunanistan zulmünde ölen mülteci sayısı arttı! Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yunan medeniyetinin göstergesi

Son dakika: Yunanistan zulmünde ölen mülteci sayısı arttı! Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Yunan medeniyetinin göstergesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Yunanistan zulmünde ölen mülteci sayısı arttı! Başkan Erdoğan’dan sert tepki: Yunan medeniyetinin göstergesi

Son dakika haberleri... Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Başkan Erdoğan da Yunanistan'ın vicdansızlığına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Botları batırılıp ölüme terk edilen nice insanlar oldu. Bunları Yunanistan'dan ilk kez görmüyoruz. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi" dedi.

Edirne Valiliği Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Dün 12 göçmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Edirne Valiliği yapılan yeni açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

AB VE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

İçişleri Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından göçmenlerin cansız bedenlerinin görüntülerini paylaştı.

AB'nin göçmen tavrına tepki gösteren Bakan Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. " ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;

"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Edirne Valiliği yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecilerden gelen yeni haberi paylaştı. Valilik tarafından yapılan bildiride ölü sayısının arttığına dikkat çekildi.

12 can kaybının ardından 4 göçmenin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın mültecileri ölüme itmesine tepki gösterdi.
Yunanistan'ı ve sessiz kalan AB'yi hedef alan Başkan Erdoğan, "12 tane insanı orada dondurarak buna seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Daha önce de botlarda şişlenerek batırılan insanlar oldu. Yunanistan'ın alışımış tavrını göstermek açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB hep sessiz kaldı. Dünya hep sessiz kaldı. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de orada 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne sessiz kaldılar. Biz de dünyada hangi liderle görüşürsek bu görüntüleri göstereceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
A Haber olay yerinde A HABER OLAY YERİNDE

12 göçmen donarak öldü 12 GÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ

Bakan Soylu’dan tepki: Barbarlık ve canilik... BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ: BARBARLIK VE CANİLİK...
Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı! YUNAN ÖLÜME İTTİ, TÜRKİYE KURTARDI!
Yunanistan’a kaçmaya çalışan hainler yakalandı YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN HAİNLER YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA