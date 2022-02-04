İşte DEAŞ lideri Kureyşi’nin öldürüldüğü ev! A Haber o evi görüntüledi
ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamayla DEAŞ elebaşı Kureyşi’nin (El Haşimi) İdlib'deki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. A Haber, ABD askerlerinin operasyon yaptığı evi görüntüledi.
Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti. A Haber operasyon yapılan evi görüntüledi. Olay yerinden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
DEAŞ terör örgütü Kureyşi'nin yaşadığı ev İdlib'de bulunuyordu. Burada Suriyelilerin arasına girip normal bir vatandaş gibi aylarca gizlendi. Fakat kimliğini daha fazla gizleyemedi ve ABD tarafından tespit edildi ve o eve operasyon yapıldı.
2 katlı olan evde bomba ve mermilerin izlerine rastlanıyor. Kapı ve pencereler dağılmış durumda. Evin olduğu lokasyon sakin bir yerde ve ABD helikopterler ile buraya asker indirdi. Evin etrafına çekilen emniyet şeritleri hala duruyor.
Evin etrafında incelemeler yapıldığı göze çarpıyor. A Haber ekipleri operasyonun yapıldığı evin içini de görüntüledi. Balkondaki tahribat operasyonun başladığı noktayı gözler önüne seriyor.
ABD özel kuvvetleri balkonda eve girmeye çalıştı. Helikopterden atılan bomba ile balkonun çöktüğü dikkatleri çekiyor. Bombalar atıldıktan sonra 2 saat süren bir çatışma yaşandı.
Yaşanan çatışmanın ardından ABD askerleri eve giriş yaptı. Evin içinden yansıyan görüntülerde yerlerde çatışmanın izlerine rastlanıyor. Yerlerde kan lekeleri göz çarpıyor.
Bombalanan yerler A Haber kameralarına yansıdı. Yerler adeta kan gölüne dönmüş durumda. Yaklaşık 14 ay boyunca Kureyşi bu evde yaşadı ve kimliğini gizledi.
DEAŞ LİDERİNE OPERASYON NASIL YAPILDI? SURİYE'DE YENİ ''KAOS PLANI'' MI?
ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamayla DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin (El Haşimi) idlib'deki operasyonda öldürüldüğü açıkladı. Peki operasyon nasıl yapıldı. Pentagon'un "Kureyşi operasyonu" Suriye'de neyin habercisi? ABD'nin tekrar sahaya inmesinin anlamı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
Orhan Sali'nin canlı yayında aktardıkları:
"ABD çok uzun süredir bu operasyonu planlıyordu. DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra yine Irak doğumlu Kureyşi terör örgütünün başına geçmişti. O zaman beri ABD bu ismin peşindeydi. ABD'nin son 3-4 haftadır takiplerini sıklaştırdı ve operasyonu gerçekleştirdi."
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