İşte DEAŞ lideri Kureyşi’nin öldürüldüğü ev! A Haber o evi görüntüledi

DEAŞ LİDERİNE OPERASYON NASIL YAPILDI? SURİYE'DE YENİ ''KAOS PLANI'' MI?

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamayla DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin (El Haşimi) idlib'deki operasyonda öldürüldüğü açıkladı. Peki operasyon nasıl yapıldı. Pentagon'un "Kureyşi operasyonu" Suriye'de neyin habercisi? ABD'nin tekrar sahaya inmesinin anlamı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

Orhan Sali'nin canlı yayında aktardıkları:

"ABD çok uzun süredir bu operasyonu planlıyordu. DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra yine Irak doğumlu Kureyşi terör örgütünün başına geçmişti. O zaman beri ABD bu ismin peşindeydi. ABD'nin son 3-4 haftadır takiplerini sıklaştırdı ve operasyonu gerçekleştirdi."