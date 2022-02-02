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Yunanistan sınırdan geri itmişti! 12 göçmen donarak öldü

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Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Yunanistan sınırdan geri itmişti! 12 göçmen donarak öldü

Son dakika haberleri... Yunanistan'ın denize ittiği göçmenlerden 12'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.

AB VE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

İçişleri Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından göçmenlerin cansız bedenlerinin görüntülerini paylaştı.

AB'nin göçmen tavrına tepki gösteren Bakan Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. " ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;

"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"

12 göçmen donarak öldü 12 GÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ

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