Yunanistan sınırdan geri itmişti! 12 göçmen donarak öldü
Son dakika haberleri... Yunanistan'ın denize ittiği göçmenlerden 12'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.
AB VE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
İçişleri Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından göçmenlerin cansız bedenlerinin görüntülerini paylaştı.
AB'nin göçmen tavrına tepki gösteren Bakan Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. " ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;
"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"
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