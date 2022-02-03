Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili gecesi ne oldu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de anlattı
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Regaip Kandili'nin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbaş " Üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir. Müminleri Allah'a yönelmeye, ibadetlere yönelmeye teşvik ettiği için bizim için geceler değerlidir." ifadelerini kullandı. Peki Regaip gecesinin önemi nedir? İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda Regaip Kandili'nin önemini canlı yayına aktardı.
ALLAH'A YÖNELME GECESİ
Tüm izleyenlerin Leyle-i Regaiplerini tebrik ediyorum. Regaip gecesi hem Peygamber efendimizin bazı sözlerinden hem de medeniyetimizin önemli kazanımlarından biridir. Mübarek geceler Allah'a yönelmeye, Peygamberimizin sünneti çizgisine yönelmeye bir vesiledir.
REGAİP GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Mübarek gün ve geceleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki "Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır". Regaib gecesi Recep ayının ilk cuma gecesidir. Dolayısıyla üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir.
KADİR GECESİNE DOĞRU
Daha sonra Miraç, Berat ve Kadir geceleri var. Ramazan'da Kur'an- ı Kerim'in inmeye başladığı gece Kadir Gecesi'ni icra edeceğiz.
İBADETE YÖNELMEYE TEŞVİK EDEN GECELER
Müminleri Allah'a yönelmeye, ibadetlere yönelmeye teşvik ettiği için bizim için geceler önemlidir.
İMANIMIZIN GEREKLİLİKLERİNİ YAPMALIYIZ
Bu gece Regaib gecesi vesilesiyle hem imanımızın gereklerini yapmak hem de salih amel işlemek hem de bildiklerimizi başkalarına anlatabiliriz. Müslümanlar olarak bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmiş oluruz.
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