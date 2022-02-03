Regaip Kandili’nin önemi nedir? Regaip Kandili gecesi ne oldu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’de anlattı

REGAİP GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek gün ve geceleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki "Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır". Regaib gecesi Recep ayının ilk cuma gecesidir. Dolayısıyla üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir.